Nuno Espirito Santo des loups quittera le club à la fin de la saison

Le manager de Wolverhampton Wanderers Nuno Espirito Santo doit partir à la fin de la saison, le club a déclaré vendredi.

Le joueur de 47 ans est en charge depuis 2017, guidant les loups vers le première ligue à sa première saison à la barre, puis à une septième place consécutive.

Cette saison a été plus difficile avec les blessures et les départs de joueurs clés, ce qui a abouti à une finale dans la moitié inférieure. Ils sont à la 12e place avant leur dernier match de la saison à domicile contre Manchester United.

Le nom de Nuno sera désormais dans le cadre de la vacance de poste de direction chez Tottenham Hotspur qui a limogé le manager Jose Mourinho en avril.

« Nuno nous a apporté des moments incroyablement spéciaux chez Wolves qui ne seront jamais oubliés, mais chaque chapitre touche à sa fin », a déclaré le président exécutif Jeff Shi dans un communiqué.

« Sa loyauté et son dévouement au cours des quatre dernières années ont été incommensurables, et nous ne pouvons pas le remercier assez pour les progrès qu’il a réalisés pour les loups. »

Nuno, qui était auparavant à Valence et à Porto avant de rejoindre les Wolves, a gagné l’admiration pour le style de son football bien que cette saison, il ait subi des critiques.

« Depuis le premier jour où nous sommes arrivés à Compton [Wolves’ training ground], notre ambition était de faire un changement positif et de faire avancer ce club de football, et je suis fier de dire que nous l’avons fait chaque jour « , a déclaré Nuno. » Nous avons atteint nos objectifs, nous l’avons fait avec passion et nous l’avons fait ensemble .

« Tout d’abord, je tiens à remercier les supporters, qui ont tous joué un rôle si important en nous aidant à atteindre de nouveaux sommets pour les loups, et les habitants de la ville, qui nous ont embrassés et nous ont fait sentir chez nous. »

Le point culminant des quatre années à la tête de Nuno a été d’amener les loups aux quarts de finale de la saison dernière. Ligue Europa.

« Dimanche allait déjà être un jour très spécial, accueillant nos supporters pour la première fois depuis plus d’un an; mais ce sera aussi maintenant un adieu approprié pour quelqu’un qui restera à jamais une partie importante de l’histoire des loups », Shi mentionné.