Le patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, craint des dommages durables au football si la Premier League est obligée de s’arrêter à nouveau.

Le chef de Molineux est préoccupé par l’avenir à long terme du jeu au milieu de la pandémie de coronavirus, les cas augmentant à un rythme alarmant.

Le match d’Aston Villa avec Tottenham a été reporté après une épidémie au club des Midlands – ce qui signifie que les Spurs accueillent désormais Fulham mercredi à bref délai.

Liverpool et Manchester United se sont révélés en pourparlers pour la Premier League européenne soutenue par la FIFA en octobre, tandis que le projet Big Picture, une refonte de l’élite anglaise qui suggérait de réduire les équipes à 18 et de supprimer la Coupe EFL, a également été discuté.

Les loups accueillent Everton mardi alors que la Premier League persévère, mais Nuno reste inquiet.

Il a déclaré: « Si nous arrêtons, tout changera. Un nouveau football viendra, probablement avec une Super League, probablement avec d’autres compétitions. Ce sera une question de savoir quels clubs survivront. C’est une décision difficile à prendre.

« Je ne sais pas ce qui est mieux. Ce dont j’ai peur, c’est que si la décision est d’arrêter, le football que nous savons maintenant ne sera pas le même. C’est ma plus grande peur. Le calendrier va devenir fou et ça va impossible de terminer la ligue et de penser aux Euros.

« Nous ne pouvons pas avancer et revenir à une situation normale. Le virus et la pandémie affectent beaucoup les choses, l’augmentation des cas augmente de manière effrayante. C’est ma principale préoccupation.