Nunez surclasse Haaland et Alvarez dans la victoire du Community Shield de Liverpool, mais les nouvelles stars de Manchester City se débarrasseront de la défaite

LEICESTER, Angleterre – Erling Haaland aura de meilleurs jours sous un maillot de Manchester City, vous pouvez en être certain, mais son premier aperçu du football anglais l’a vu éclipsé de manière retentissante par Darwin Nunez de Liverpool et son coéquipier de City Julian Alvarez comme le prétendaient les détenteurs de la FA Cup. une victoire 3-1 du Community Shield sur les champions de Premier League de la saison dernière au King Power Stadium.

Peu de joueurs du football mondial font autant de bruit que Haaland, l’attaquant de 22 ans qui a déménagé à City depuis le Borussia Dortmund lors d’un transfert de 60 millions d’euros plus tôt cet été. L’international norvégien avait son choix dans tous les grands clubs d’Europe avant d’accepter de rejoindre l’Etihad et peu s’attendent à ce qu’il fasse autre chose que marquer un camion de buts sur le chemin de remporter des trophées à gogo avec l’équipe de Pep Guardiola.

Mais Haaland a eu un début à oublier face à Liverpool. Non seulement il n’a pas réussi à marquer, mais il a à peine touché le ballon, a raté une occasion facile dans le temps d’arrêt en frappant la barre transversale à six mètres et a vu Nunez – la signature de 75 millions d’euros de Liverpool de Benfica – le laisser fermement dans l’ombre avec un performance de remplacement éblouissante qui a livré un but, une passe décisive et une vitrine passionnante des qualités qu’il apportera à l’équipe de Jurgen Klopp cette saison.

Et puis il y a eu Alvarez, le joueur de 22 ans signé de River Plate pour 16 millions d’euros, qui a fait des débuts accrocheurs à City en marquant l’égalisation, annulant le premier match de Trent Alexander-Arnold en première mi-temps, après avoir remplacé Riyad Mahrez tôt. dans la seconde moitié. Alors que Nunez était explosif, déterminé et clinique, Alvarez a montré sa capacité à tenir le ballon, à le lâcher et à profiter des espaces restreints avant de montrer la conscience d’un attaquant en marquant à bout portant après que le gardien Adrian ait repoussé le tir de Phil Foden à la 70e minute.

Darwin Nunez a eu une journée mémorable lors de ses débuts officiels à Liverpool. Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

Haaland marquera sans aucun doute des buts pour City. Jusqu’à présent, son record pour Dortmund, le FC Salzburg et Molde a été si bon qu’il serait insensé de suggérer qu’il fera autre chose que de continuer son ratio de buts à l’Etihad. Mais c’était un jour où il affrontait l’une des équipes les plus fortes d’Europe, avec les défenseurs Joel Matip et Virgil van Dijk l’un des meilleurs partenariats du jeu, ce fut donc un baptême difficile pour Haaland. L’espace pour courir contre les défenseurs dont il jouissait souvent en Bundesliga lui a été refusé par Matip et Van Dijk, et tout autre maillot rouge qui se trouvait à proximité. Et quand il ne peut pas courir dans le dernier tiers avec le but face à lui, Haaland n’est pas tout à fait la même menace.

Nunez avait l’air beaucoup plus net et beaucoup plus capable de recevoir le ballon dos au but et de déplacer les défenseurs, mais Haaland et City apprennent clairement à travailler ensemble. Mahrez n’a pas réussi à repérer une course intelligente de Haaland en première mi-temps, lorsque l’attaquant avait retiré son marqueur, tandis que Kevin De Bruyne agitait les bras de frustration face à son nouveau coéquipier lorsqu’il s’est écarté du hors-jeu et s’est rendu indisponible pour une passe en seconde. demi.

Erling Haaland a eu un match terne par rapport au buteur Julian Alvarez. Marc Atkins/Getty Images

Et tandis que Nunez était prêt à courir sur la face de la surface de réparation de 18 mètres, Haaland est resté dans les limites étroites de la zone centrale du terrain et cela l’a rendu plus facile à étouffer et a peut-être expliqué pourquoi il n’a réussi que 14 touches en 90 minutes. Sur cette preuve – certes, seulement 90 minutes – Haaland offrira moins à City lorsqu’il n’aura pas le ballon que Nunez ne donnera à Liverpool. Nunez a simplement l’air d’un joueur plus complet, mais cela ne signifie pas qu’il marquera plus de buts et Guardiola a insisté sur le fait que Haaland livrerait dans les mois à venir.

“Il n’a pas marqué”, a déclaré Guardiola. “Un autre jour, il marquera. Il a une qualité incroyable là-dessus et il le fera.



“Il s’est beaucoup battu, a fait les mouvements. C’est bien pour lui de voir la réalité d’un nouveau pays, d’une nouvelle ligue, mais il était là. Il va beaucoup nous aider. Il a eu des occasions, il était là.”

Les adversaires qui ne sont pas aussi accomplis risquent d’être époustouflés par Haaland s’il a l’espace pour les blesser, mais finalement, il a été signé pour faire la différence dans les matchs serrés, contre Liverpool et dans les Champions. League, il doit donc encore montrer qu’il peut franchir cette étape vitale. Il est difficile d’imaginer que Haaland ne parvienne pas à amener son jeu à ce niveau, mais lui et City ont du travail à faire pour le faire converger.

Liverpool semble avoir moins à faire pour que Nunez comble le vide créé par le transfert estival de Sadio Mane au Bayern Munich. Sa tête, du centre de Mohamed Salah à la 80e minute, a conduit au handball de Ruben Dias qui, après un examen VAR, a abouti à un penalty à partir duquel Salah a porté le score à 2-1 à Liverpool. Et Nunez a ensuite marqué son but avec une tête plongeante, quatre minutes après le début du temps d’arrêt, après qu’Andy Robertson l’ait lancé dans la surface de réparation.

“Nous savons tous qu’ils sont une espèce spéciale, les grévistes”, a déclaré Klopp. “Ils ont tous besoin d’objectifs et d’implications dans les objectifs. “Il [Nunez] aurait été bien sans son but car il a créé le penalty avec sa tête et a eu une chance lorsque le gardien a réagi avec brio. “Son objectif était la cerise sur le gâteau, brillant pour lui et c’est un très bon signe après le temps qu’il a passé avec nous.”

Ainsi, dans la bataille des nouvelles recrues, Nunez a remporté sa première rencontre avec Haaland et a aidé Liverpool à remporter son premier succès dans le Community Shield depuis 2006. Mais c’est un jeu qui signifie peu à long terme. La façon dont Nunez et Haaland se débrouillent en Premier League et en Ligue des champions est ce qui définira vraiment le succès de leurs grands mouvements.