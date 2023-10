Núñez en profite alors que Bielsa façonne l’Uruguay à son image

Darwin Nunez a joué un rôle décisif dans la victoire de l’Uruguay contre le Brésil en qualifications pour la Coupe du monde. EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images

Il est facile d’imaginer que Marcelo Bielsa se voit proposer le poste en Uruguay et soit enchanté par une équipe jeune et dynamique avec Ronald Araújo à l’arrière, Manuel Ugarte dans le rôle de gardien, Federico Valverde travaillant box to box et Darwin Núñez à la tête de l’équipe. ligne d’attaque.

C’est l’équipe que Bielsa construit, et la grande décision a été de faire de Núñez le roi de l’attaque. Cela impliquait d’écarter Luis Suárez et Edinson Cavani, laissant l’entraîneur exposé aux critiques en cas de problème. C’est l’importance du penalty tardif que Núñez a marqué en Colombie la semaine dernière ; cela a sauvé un point pour l’Uruguay, a fait dérailler l’attaquant cette campagne et lui a permis de devenir l’homme du match lors de la victoire 2-0 de mardi à domicile contre le Brésil. Le porteur du chaos de Liverpool a prouvé la différence dans un match qui n’a jamais été à la hauteur des attentes mais qui a gagné une place dans les livres d’histoire. Ce n’était que la deuxième victoire de l’Uruguay contre le Brésil en qualification, et c’est la première fois que le Brésil perd un match de qualification pour la Coupe du Monde depuis plus de huit ans.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La bataille tactique entre Bielsa et le patron du Brésil, Fernando Diniz, a toujours semblé fascinante. L’Uruguay ferait évidemment pression. Le Brésil les a harcelés, Neymar plongeant très profondément pour orchestrer le jeu, entraînant ses adversaires vers l’avant avec l’intention de créer un espace pour une contre-attaque. Et même si le Brésil ne parvenait pas à créer, le jeu semblait se dérouler davantage dans son sens, jusqu’à ce que Núñez intervienne.

Il hocha la tête en arrière d’un lancer depuis la gauche puis se dirigea vers la zone. L’ailier Maximiliano Araujo a transformé Marquinhos avec style, a décoché un centre – et il y avait Nunez pour guider une tête courbée à l’intérieur du premier poteau.

Peu de temps après, le Brésil a perdu Neymar à cause d’une inquiétante blessure au genou. Certains réclament son retrait de l’équipe. Mais le Sélection s’est aggravé à mesure que le jeu avançait. Pour le troisième match consécutif, ils n’avaient pas grand-chose à offrir en jeu ouvert, et cette fois, ils n’ont menacé que sur un seul coup franc, lorsque le coup franc de Rodrygo a coupé la barre.

N’ayant pratiquement pas passé de temps sur le terrain d’entraînement, il fallait s’attendre à ce que Diniz rencontre des problèmes dès le début. Son football est déstructuré, improvisé, dépendant des relations construites au sein de l’équipe. Pour le moment, le Brésil en possession semble avoir peu d’idée sur la manière dont il veut déplacer le ballon. Il y a un manque d’angles ouverts pour que les joueurs reçoivent le ballon, et trop de mouvements se terminent par des tentatives pleines d’espoir de remporter un coup franc. Et tout le temps qu’ils pressaient, l’Uruguay avait la possibilité de jouer à la hauteur de son avant-centre, qui pouvait soit garder le ballon, soit chercher à courir derrière la défense brésilienne.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Núñez a décroché les points dans les 15 dernières minutes. Cette fois, il a reçu un tir venant de la droite, près de la ligne de but. D’une manière ou d’une autre, il a réussi à contourner Gabriel et à placer un petit centre que l’hyperactif Nicolas de la Cruz a décoché joyeusement dans le toit du filet.

Rares sont ceux qui auraient imaginé que le Brésil serait à égalité de points avec le Venezuela après quatre tours – même si cela a autant à voir avec les progrès des Vénézuéliens qu’avec les problèmes du Brésil. La semaine dernière, le Venezuela a arraché un match nul héroïque 1-1 contre le Brésil ; Aujourd’hui, ils mettent le Chili au fil de l’épée lors d’une victoire 3-0 à Maturín.

La star a été le petit ailier Yeferson Soteldo, qui fait partie d’un groupe qui a traversé l’équipe des moins de 20 ans de 2017 et qui a atteint la finale de la Coupe du monde de cette année-là à ce niveau. Soteldo a donné l’avantage au Venezuela juste avant la mi-temps, et leur supériorité s’est accrue après que le Chili ait expulsé le milieu de terrain de Norwich City, Marcelino Núñez, pour l’erreur stupide de pousser et de piquer l’arbitre en signe de protestation contre un carton jaune. A 10 hommes, le Chili n’a pas pu se rapprocher suffisamment de Soteldo pour jeter du sable sur son numéro de maillot. Il les a déchirés sur l’aile gauche et a inscrit des buts pour Salomón Rondón et Darwin Machis. Le Venezuela a tout à fait le droit de rêver de se qualifier pour sa première Coupe du Monde senior, et la compétition bénéficierait sûrement de la charmante présence d’un joueur comme Soteldo.

Le tournoi de 2026 bénéficierait également, bien entendu, de la présence d’un Lionel Messi en forme et capable. Il aura 39 ans au cours de la compétition et il pense pour le moment que c’est peut-être trop demander. La Copa America de l’année prochaine pourrait bien marquer la fin de l’histoire. Pendant ce temps, il continue de proposer des preuves de sa pertinence continue. Jeudi dernier, il est sorti du banc lors de la seconde période de la victoire contre le Paraguay. Désormais, plus en forme et plus précis, il a débuté le match contre le Pérou, et il l’a également décidé, balayant les deux buts alors que l’Argentine s’imposait 2-0.

Mais au-delà de son propre talent illimité, il s’appuie également sur un contexte collectif fonctionnel. Les buts sont le fruit de superbes mouvements d’équipe, le ballon jaillissant des pieds de joueurs bien conscients de ce qu’ils essayaient de faire. Toutes les autres équipes participant aux qualifications semblent n’en être qu’aux premiers stades de leur progression, avec de nouveaux entraîneurs qui tentent encore de s’installer. L’Argentine, dirigée depuis plus de cinq ans par Lionel Scaloni, est l’exception. C’est une équipe capable de réussir la tâche difficile de rendre le football simple – et c’est pourquoi ils sont à 100% et ont cinq points d’avance en tête du classement.