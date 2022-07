Nunez éclipse Haaland alors que Liverpool bat Man City au Community Shield

Leicester (Royaume-Uni) (AFP) – Liverpool a frappé le premier sang contre Manchester City avant la nouvelle saison de Premier League alors que Darwin Nunez a eu un impact instantané sur les hommes de Jurgen Klopp pour remporter le Community Shield 3-1.

Dans un récit de deux grosses signatures estivales, Nunez est sorti du banc pour remporter un penalty et marquer son premier but depuis un transfert de 75 millions d’euros (77 millions de dollars) de Benfica, tandis qu’Erling Haaland a fait ses débuts à City à oublier.

La frappe fulgurante de Trent Alexander-Arnold a donné à Liverpool une avance méritée à la mi-temps à Leicester.

Mais c’est l’autre nouvel attaquant de City qui a ramené les hommes de Pep Guardiola dans le match après la pause alors que Julian Alvarez égalisait.

Lier Mohamed Salah à un nouveau contrat de trois ans était l’autre activité estivale majeure de Liverpool et l’Egyptien était mortel depuis le point de penalty après que la tête de Nunez ait été gérée par Ruben Dias.

L’Uruguayen a ensuite eu son propre moment de gloire en se penchant pour rentrer chez lui dans les arrêts de jeu avant d’arracher son maillot pour célébrer.

La victoire a vu Liverpool remporter le traditionnel lever de rideau de la saison pour la première fois depuis 2006 et poser un premier jalon dans ce qui devrait être une autre bataille entre les équipes pour le titre de Premier League.

City a résisté aux Reds pour remporter la Premier League pour la quatrième fois en cinq ans par un point lors d’une finale palpitante de la saison dernière.

Les hommes de Guardiola ont dû revenir de 2-0 le dernier jour de la campagne pour battre Aston Villa et ont de nouveau été coupables d’un démarrage lent.

Salah était le fournisseur du premier but alors qu’il remettait la passe croisée de Thiago Alcantara au bord de la surface et qu’Alexander-Arnold frappait le poteau à l’aide d’une légère déviation de Dias.

City n’avait disputé que deux matches amicaux de pré-saison contre les quatre de Liverpool et avait mis une demi-heure à trouver ses marques.

Haaland a été refusé par le gardien de but remplaçant de Liverpool Adrian avec sa première vue de but.

Cependant, le Norvégien aurait dû ouvrir son compte City quelques instants plus tard car il n’a pas réussi à se connecter correctement avec la croix invitante de Joao Cancelo.

Nunez a eu sa chance de briller à l’heure de jeu, mais a raté sa première grande chance quand Ederson l’a emporté dans un tête-à-tête.

De l’autre côté, le nouvel attaquant sud-américain de City a également démarré sa carrière en Angleterre sur les chapeaux de roue.

L’arrivée d’Alvarez à l’Etihad est passée inaperçue dans le battage médiatique entourant Haaland.

Mais l’Argentin, qui a marqué six buts lors d’un match de Copa Libertadores en mai, est également considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus excitants au monde.

Alvarez a été le plus rapide à réagir au rebond après qu’Adrian ait sauvé l’effort initial de Phil Foden et le but a été maintenu après un examen VAR pour hors-jeu.

Il a fallu une nouvelle intervention de la VAR pour que Liverpool reprenne son avance à sept minutes du terme.

L’arbitre Craig Pawson a indiqué l’endroit après avoir vu une rediffusion de la tête de Nunez revenir du bras de Dias.

Salah était mortel comme toujours à partir de 12 mètres alors qu’il forait dans le coin inférieur malgré qu’Ederson aille dans le bon sens.

Nunez a ensuite mis fin à tout doute sur le résultat lorsqu’il a bondi sur la tête d’Andy Robertson dans le but.

Mais la misérable journée de City ne s’est pas arrêtée là alors que Haaland a frappé la barre avec le but béant profondément dans le temps d’arrêt pour garder la superstar norvégienne en attente d’ouvrir son compte dans le football anglais.