Nunez aide Liverpool à pousser Leicester au-delà de la limite

Liverpool a réduit l’écart avec les quatre premiers de la Premier League à seulement deux points après avoir remporté une victoire 2-1 sur Leicester City à Anfield vendredi soir.

Les Reds sont partis du pied arrière après que Kiernan Dewsbury-Hall ait traversé le cœur de la défense et produit une finition fraîche après Alisson à seulement quatre minutes. Les hôtes ont été frustrés pendant la majorité de la première mi-temps, mais l’équipe locale a rétabli la parité quand Le centre de Trent Alexander-Arnold a été détourné dans le but par Wout Faes, qui n’a pas entendu les appels du gardien Danny Ward pour le quitter. La fin de la mi-temps s’est aggravée pour le défenseur de Leicester, âgé de 24 ans, après avoir inscrit un deuxième but contre son camp de manière calamiteuse, cette fois en échouant à dégager l’effort de Darwin Nunez qui est revenu sur le poteau.

Les Foxes ont eu du mal à créer des opportunités significatives alors qu’ils se battaient pour trouver un moyen de dépasser la ligne haute de Liverpool, qui a surpris les visiteurs à plusieurs reprises. Les trébuchements de leurs invités ont permis à Liverpool de conserver trois points essentiels.

Points positifs

Liverpool a trouvé un moyen de gagner malgré un mauvais début de match, et ils ont maintenant réduit la distance entre les quatre premiers à seulement deux points.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Négatifs

Le but de Leicester était trop facile d’un point de vue défensif, car un long coup de pied de but s’est transformé en une occasion nette. Les Reds seront également anxieux en attendant de voir si Andy Robertson fera face à un certain temps sur la touche après avoir été contraint de sortir juste après l’heure de jeu.

Note du manager sur 10

Jürgen Klopp, 7 ans — N’a pris aucune chance après les signes d’une blessure de Robertson et a bien géré le match. Liverpool n’a pas paniqué après avoir perdu un but, même si le coach sera déçu par le but concédé par sa défense.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Alisson, 6 — Malchanceux de concéder le premier but après une défense bâclée de ceux qui l’ont précédé, lui présentant une chance difficile à gérer. En dehors de cela, il a rapidement quitté sa ligne pour collecter des passes derrière la ligne de son équipe.

2 Connexe

DF Andy Robertson, 5 — L’international écossais avait de l’espace sur le flanc gauche mais ne l’utilisait pas assez souvent selon ses normes habituelles. Une passe négligente en première mi-temps a presque offert à Leicester une grande chance avant que Thiago n’intervienne.

DF Virgile van Dijk, 7 — Van DIjk a rapidement anticipé le danger et semblait assuré dans des situations isolées, capitalisant sur les erreurs pour reprendre possession du ballon.

DF Joël Matip, 6 — Passé le ballon dans les zones du milieu de terrain de manière impressionnante et n’a pris aucun risque avec sa défense. Un affichage composé du joueur de 31 ans.

DF Trent Alexander-Arnold, 7 — Une intervention vitale au deuxième poteau a permis de maintenir le déficit à un but après le centre dangereux de Jamie Vardy. L’arrière droit a également joué un rôle dans l’égalisation, lorsque son centre a été redirigé vers le but. Bien défendu tout au long du match.

MF Jordan Henderson, 5 — Trop de mauvaises passes du capitaine de Liverpool l’ont vu remettre la possession en quelques instants sans pression. Semblait désorganisé pour le premier but. A failli convertir une volée qui a dépassé le poteau.

Liverpool a battu Leicester vendredi soir à Anfield sur le dos de deux buts contre son camp des Foxes, réduisant l’écart avec les quatre premiers à seulement deux points. Barrington Coombs/PA Images via Getty Images

MF Thiago, 8 — Le joueur le plus brillant de Liverpool au milieu de terrain. Thiago était dans une forme impressionnante cette nuit-là car il a toujours pris la bonne décision et il a pu aider à contrôler les procédures dans la salle des machines.

MF Harvey Elliott, 6 — Joué avec intention lorsqu’il était sur le ballon et cherchait à se diriger vers la défense adverse. Une démonstration positive d’Elliott, qui a été déployé plus en avant lorsque Alex Oxlade-Chamberlain a été remplacé juste après l’heure de jeu.

Attaquant Alex Oxlade-Chamberlain, 6 — A pris des positions prometteuses mais n’a pas pu avoir d’impact sur le match.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

FW Darwin Nunez, 7 — Dangereux lorsqu’il est impliqué et n’a pas eu de chance de ne pas figurer sur la feuille de match. Leicester a eu du mal à faire face à l’international uruguayen, qui a joué un rôle central pour le deuxième but de Liverpool. Aurait pu également avoir une passe décisive après avoir créé une occasion clé pour Salah.

FW Mohamed Salah, 6 — Salah a connu des moments positifs de jeu de liaison avec Trent Alexander-Arnold et Nunez, mais il doit faire beaucoup mieux avec sa finition après avoir glissé le ballon devant le poteau à la 53e minute.

Substituts

DF Kostas Tsimikas, 6 — Presque puni après avoir échoué à suivre la course de Kelechi Iheanacho, mais c’était une performance par ailleurs assurée de l’arrière gauche grec.

MF Naby Keïta, 6 — A maintenu la presse de Liverpool depuis le milieu de terrain et a presque décroché une passe décisive avec une excellente passe à Nunez, qui a flambé au-dessus de la barre.

DF Joe Gomez, N/R — Introduit pour Alexander-Arnold, Liverpool cherchant à voir le match.

MF Stefan Bajcetic, N/R — A remplacé Elliott après que ce dernier ait reçu un coup dans les cinq dernières minutes.