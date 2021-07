Nunes sur l’affaire? Le leader du GOP de la Chambre, McCarthy, veut que la NSA fasse l’objet d’une enquête après les accusations de Tucker Carlson – RT USA News

Dans une nouvelle tournure des affirmations selon lesquelles la NSA a espionné l’hôte de Fox News Tucker Carlson, les républicains de la Chambre veulent maintenant que leur supérieur hiérarchique du renseignement enquête sur l’agence de la façon dont il a sondé le FBI espionnant le président Donald Trump.

En citant « une tendance inquiétante à la National Security Agency », Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a annoncé mercredi qu’il avait demandé à Devin Nunes, son compatriote républicain de Californie et membre éminent du Comité permanent sur le renseignement (HPSCI) de la Chambre, de « enquêtez et trouvez des réponses au nom du peuple américain ».

Au cours des derniers mois, j’ai vu une tendance inquiétante à la National Security Agency. La NSA ne peut pas être utilisée comme un instrument politique. J’ai demandé au représentant Devin Nunes d’enquêter et de trouver des réponses au nom du peuple américain. Ma déclaration complète : https://t.co/xPjG9i9u7A – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 30 juin 2021

« Bien que la NSA ait publiquement nié avoir ciblé Carlson, j’ai de sérieuses questions concernant cette affaire auxquelles il faut répondre », McCarthy a déclaré, affirmant que l’agence « ne peut pas être utilisé comme un instrument politique ».

L’animateur de Fox News, dont l’émission domine régulièrement la tranche d’audience de 20 heures, a longtemps été une épine dans le pied de l’establishment politique américain. Pas seulement les démocrates non plus ; en mai, Carlson a embarrassé McCarthy lui-même en exposant ses relations avec le sondeur Frank Luntz.

Cette semaine, cependant, les choses ont pris une tournure plus sinistre – car Carlson a déclaré que la NSA lisait ses textes et ses e-mails, et a cherché à divulguer ces informations dans le but de faire retirer son émission des ondes.





Aussi sur rt.com

WikiLeaks suscite la colère des libéraux après avoir comparé Tucker Carlson à Assange alors que l’animateur de Fox accuse la NSA de l’espionner







La NSA a répondu mardi, avec une déclaration disant que Carlson est « pas une cible du renseignement » que l’hôte de Fox News a rejeté comme « furieusement malhonnête » et « un paragraphe entier de mensonges. »

Mercredi, le représentant du Congrès Matt Gaetz (R-Floride) du comité judiciaire de la Chambre a appelé à une « enquête de l’inspecteur général sur toute surveillance dans laquelle la NSA ou tout autre élément de la communauté du renseignement est engagé » liés à Carlson. C’est après cela que McCarthy a annoncé qu’il voulait que Nunes soit impliqué.

Nunes a supervisé l’effort républicain du HPSCI pour enquêter sur les allégations selon lesquelles la campagne du président Donald Trump aurait été espionnée. Dans une note publiée début 2018, Nunes a confirmé des informations selon lesquelles le FBI espionnait effectivement Trump, via l’assistant Carter Page. Les démocrates ont dénoncé Nunes comme un «agent russe» et exigé son retrait du comité, mais il a fini par être pleinement justifié.





Aussi sur rt.com

Bombe ou Nothingburger ? Un mémo sur « l’anarchie » du FBI met le feu à Twitter







Comme des preuves rendues publiques l’ont confirmé plus tard, le FBI a utilisé le soi-disant dossier Steele pour obtenir un mandat de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) pour espionner Page lors des élections de 2016, puis l’a prolongé à trois reprises en 2017 – pour espionner sur Trump longtemps après que Page ait quitté la campagne. Le dossier Steele lui-même a été exposé comme une œuvre de fiction, écrite par un espion britannique qui a été payé – via plusieurs intermédiaires – par la campagne d’Hillary Clinton et les démocrates.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !