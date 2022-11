Nunda Lodge 169 accueille des recrues de la Marine pour Thanksgiving – Shaw Local

Ce Thanksgiving, la police de l’État de l’Illinois a escorté un bus de 30 recrues du centre de formation de la station navale des Grands Lacs au Nunda Masonic Lodge de Crystal Lake pour le dîner de Thanksgiving.

C’était la huitième année que Nunda Lodge participait au programme Adopt-a-Sailor du centre de formation.

Nunda Masonic Lodge 169, Order of the Eastern Star Nunda Chapter 293, le chapitre Frank S. Land Demolay et Bethel 98 Job’s Daughters ont participé à l’événement.

Grâce à divers dons, Nunda Lodge a mis des téléphones et Internet à la disposition des recrues pour renouer avec leurs proches pendant les vacances, selon un communiqué de presse. Les recrues ont également eu droit à un dîner traditionnel de Thanksgiving, à des jeux et à des divertissements.