Numéros gagnants pour 2,04 milliards de dollars Powerball tirés après un délai – Shaw Local

DES MOINES, Iowa – (AP) – Les chiffres d’un jackpot Powerball record de 2,04 milliards de dollars ont été tirés mardi matin après un retard de près de 10 heures et maintenant les joueurs devront attendre un peu plus longtemps pour savoir si quelqu’un a gagné l’énorme prix.

Les numéros du tirage organisé au studio de tirage de la Florida Lottery à Tallahassee étaient les suivants : boules blanches 10, 33, 41, 47 et 56, et la Powerball rouge était 10.

La Multi-State Lottery Association a déclaré que le tirage Powerball de lundi soir avait été retardé jusqu’à 8 h 57 HNE mardi parce qu’une loterie participante avait des problèmes de traitement des ventes. L’association a déclaré qu’elle était contre sa politique de dire quelle loterie avait le retard.

Le jackpot a été rapporté comme environ 1,9 milliard de dollars lundimais le prix a été augmenté à 2,04 milliards de dollars mardi matin après des calculs mis à jour.

On ne savait pas immédiatement si des billets gagnants du jackpot avaient été vendus, mais cela devait être annoncé plus tard dans la journée.

Le jackpot est de plus de 400 millions de dollars plus grand que le record précédent jackpot et continuera de croître jusqu’à ce que quelqu’un remporte le prix. Seulement quatre jackpots précédents ont dépassé 1 milliard de dollars, mais aucun de ceux-ci n’est proche du prix actuel, qui a commencé à 20 millions de dollars le 6 août et plus de trois mois sans victoire est devenu de plus en plus massif. Personne n’a gagné le jackpot depuis le 3 août.

Les problèmes rencontrés pour organiser un tirage lundi soir ont été imputés à l’incapacité d’une loterie participante à traiter ses données de vente.

“Powerball exige que les 48 loteries participantes soumettent leurs données de vente et de jeu avant que les numéros gagnants ne soient sélectionnés. Une fois que Powerball reçoit la soumission en suspens, le tirage peut se poursuivre”, a déclaré la Multi-State Lottery Association dans un communiqué.

Près de trois heures après le tirage prévu lundi à 22 h 59 HNE, l’association a déclaré à l’Associated Press : “Il est contraire à notre politique de nommer la loterie qui subit le retard.” Plus tard mardi matin, l’association a déclaré dans un nouveau communiqué que Powerball était “en communication avec la loterie tout au long de la nuit alors qu’elle s’efforce de résoudre le problème”.

Les numéros gagnants et la vidéo enregistrée du tirage ont été publiés sur le site Web de Powerball et sur la chaîne YouTube.

Le prix de 2,04 milliards de dollars est pour un gagnant qui choisit une rente, versée annuellement pendant 29 ans. Presque tous les gagnants optent plutôt pour de l’argent, mais la valeur de cette option n’était pas immédiatement disponible mardi matin.

Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 292,2 millions.

Le jeu se joue dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

Dudley-Lowe a rapporté d’Atlanta.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.