Numéros gagnants du Mega Millions pour le 6 septembre 2024. Quelqu’un a-t-il gagné le jackpot de loterie de vendredi soir ?

Le Mega Millions le jackpot continue d’augmenter à mesure que le septième plus gros jackpot le jeu le plus incroyable jamais vu après qu’aucun billet ne correspondait aux six numéros du tirage de mardi soir.

Prenez vos billets et voyons si vous êtes le nouveau millionnaire du jeu.

Voici les chiffres pour le jackpot du tirage de la loterie du vendredi 6 septembre d’une valeur de 740 millions de dollars avec une option en espèces de 371,6 millions de dollars.

Mega Millions, Powerball : Que faire si vous gagnez le jackpot Powerball ou Mega Millions

Numéros du Mega Millions 06/09/24

Le tirage au sort du vendredi soir aura lieu à 22 heures CT. Le tirage au sort du mardi soir numéros gagnants étaient 12, 41, 43, 52, 55 et le Mega Ball était 9. Le Megaplier était 4X.

Quelqu’un a-t-il gagné au Mega Millions hier soir, vendredi 6 septembre 2024 ?

Les résultats sont en attente.

Numéros gagnants du Powerball : Quelqu’un a gagné le tirage au sort de mercredi soir ?

Combien de numéros gagnants Mega Millions devez-vous faire correspondre pour gagner un prix ?

Vous n’avez besoin de faire correspondre qu’un seul numéro dans Mega Millions gagner un prixCependant, ce numéro doit être le Mega Ball, d’une valeur de 2 $.

Quel est le gain du Mega Millions lorsque 2 numéros de loterie correspondent ?

Faire correspondre deux numéros ne vous fera rien gagner au Mega Millions, à moins que l’un des numéros ne soit le Mega Ball. Un ticket correspondant à l’un des cinq numéros et au Mega Ball vaut 4 $. Visitez www.megamillions.com pour une liste complète des informations de paiement.

Les numéros du Mega Millions que vous devez connaître : Numéros les plus fréquemment tirés

Quel est le montant du jackpot du tirage Mega Millions ?

Le jackpot du Mega Millions du tirage de vendredi a encore augmenté, devenant le septième plus gros prix jamais vu par le jeu, avec un montant estimé à 740 millions de dollars, avec une option en espèces de 371,6 millions de dollars, selon megamillions.com.

Quand aura lieu le prochain tirage du Mega Millions ?

Les tirages au sort ont lieu deux fois par semaine vers 22 heures, heure du Centre, tous les mardis et vendredis. Vous pouvez regarder des dessins via YouTube.

Combien coûte un billet Mega Millions ?

Un ticket Mega Millions coûte 2 $ par partie. Pour 1 $ supplémentaire, les joueurs peuvent ajouter le Megaplier pour potentiellement augmenter leurs gains en dehors du jackpot.

Comment jouer au Mega Millions

Voici comment jouer au Mega Millions:

Numéros Mega Millions, Powerball : Vous voulez gagner à la loterie ? Voici les numéros les plus chanceux et les endroits où jouer

Numéros gagnants du Powerball

Le numéros gagnants pour le tirage de mercredi soir, il y avait 7, 10, 21, 33, 59 et le Powerball était 20. Le Power Play était 3X.

Quel est le montant du jackpot du tirage Powerball ?

Le jackpot Powerball actuel est passé à environ 112 millions de dollars avec une option en espèces de 56,5 millions de dollars, après que personne n’ait égalé les six Powerball numéros de Tirage au sort du mercredi soir.

Gagnants du jackpot de la loterie Mega Millions 2024

Voici la liste des gains du jackpot Mega Millions 2024, selon megamillions.com:

Numéros du Mega Millions : Quelqu’un a gagné le tirage au sort de mardi soir ?

Les 10 meilleurs jackpots de la loterie Mega Millions

Voici les 10 meilleurs jackpots Mega Millions de tous les temps, selon megamillions.com:

1,58 milliard de dollars — 8 août 2023 ; Floride. 1,537 milliard de dollars — 23 octobre 2018 ; Caroline du Sud. 1,35 milliard de dollars — 13 janvier 2023 ; Maine. 1,337 milliard de dollars — 29 juillet 2022 ; Illinois. 1,13 milliard de dollars — 26 mars 2024 ; New Jersey. 1,05 milliard de dollars — 22 janvier 2021 ; Michigan. 740 millions de dollars — 6 septembre 2024; à déterminer. 656 millions de dollars — 30 mars 2012 ; Kansas, Illinois, Maryland. 648 millions de dollars — 17 décembre 2013 ; Californie, Géorgie. 560 millions de dollars — 4 juin 2024; Illinois

Top 10 des jackpots de loterie aux États-Unis

Voici les 10 meilleurs jackpots Powerball et Mega Millions de tous les temps aux États-Unis, selon powerball.com:

2,04 milliards de dollars, Powerball — 7 novembre 2022 ; Californie. 1,765 milliard de dollars, Powerball — 11 octobre 2023 ; Californie. 1,586 milliard de dollars, Powerball — 13 janvier 2016 ; Californie, Floride, Tennessee. 1,58 milliard de dollars, Mega Millions — 8 août 2023 ; Floride. 1,537 milliard de dollars, Mega Millions — 23 octobre 2018 ; Caroline du Sud. 1,35 milliard de dollars, Mega Millions — 13 janvier 2023 ; Maine. 1,337 milliard de dollars, Mega Millions — 29 juillet 2022; Illinois. 1,33 milliard de dollars, Powerball — 6 avril 2024; Oregon. 1,13 milliard de dollars, Mega Millions — 26 mars 2024 ; New Jersey. 1,08 milliard de dollars, Powerball — 19 juillet 2023 ; Californie.

Chris Sims est producteur de contenu numérique pour Midwest Connect Gannett. Suivez-le sur Twitter : @ChrisFSims.

Cet article a été publié à l’origine sur Journal Star : Tirage Mega Millions 06/09/24 : numéros gagnants de ce soir, résultats de la loterie