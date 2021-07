Numéros de production et de livraison des véhicules Tesla TSLA Q2 2021

Tesla a livré 201 250 véhicules au deuxième trimestre 2021, a indiqué la société.

Les livraisons du trimestre ont été légèrement en deçà des attentes. Les analystes s’attendaient à ce que Tesla livre environ 202 800 voitures au cours de cette période, selon les estimations compilées par FactSet au 1er juillet. Les estimations allaient de 193 000 à 231 000 livraisons. Les actions de Tesla étaient à peu près stables dans les échanges avant bourse vendredi.

Au cours du trimestre, Tesla a produit 206 421 véhicules au total, dont 204 081 de ses modèles 3 et Y, qui sont ses voitures de milieu de gamme les plus abordables. Elle a produit 2 340 véhicules modèles S et X, a indiqué la société.

Les chiffres du deuxième trimestre ont battu le précédent record établi au premier trimestre, lorsque Tesla a livré 184 800 et produit 180 338 voitures, alors même que la production de ses véhicules Model S et X est tombée à zéro au cours de ce trimestre.

Tesla ne ventile pas les livraisons par région ou par modèle, et ne rend pas compte de la production en Chine par rapport aux États-Unis. La société produit désormais des véhicules Model 3 et Y dans son usine de Shanghai et son usine américaine de Fremont, en Californie.

Au cours du deuxième trimestre, Tesla a été touché par des pénuries de pièces et des augmentations de prix qui ont affecté les constructeurs automobiles en général. Le PDG Elon Musk a déclaré dans un tweet le 31 mai que Tesla avait pris certaines décisions de conception en partie pour faire face à l’augmentation des coûts, et a déclaré que les augmentations de prix sur les véhicules Tesla étaient « dues à une pression majeure sur les prix de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie. Matières premières en particulier. «

La société a également commencé les livraisons de ses berlines électriques haut de gamme Model S au cours du deuxième trimestre. Dans son mode classique, Tesla a organisé un événement flashy sur sa piste d’essai à Fremont, en Californie, pour lancer les livraisons de la Model S Plaid 2021, une version à trois moteurs de sa berline phare commercialisée comme la voiture de production la plus rapide jamais fabriquée.

Le 11 juin, Musk a déclaré « devrait bientôt atteindre plusieurs centaines de voitures par semaine », mais ne produirait pas des milliers de véhicules Model S par semaine avant le prochain trimestre.

Au cours du deuxième trimestre, Tesla a également vu le départ de dirigeants, dont l’ancien avocat général par intérim de longue date Al Prescott en avril, et à la fois l’avocate générale adjointe Lynn Miller et l’ancien président de l’automobile et du camionnage lourd Jerome Guillen en juin.

Correction : Cette histoire a été mise à jour pour refléter les estimations correctes des analystes pour les livraisons totales.