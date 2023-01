Numéros de livraison et de production de véhicules Tesla TSLA Q4 2022

Tesla vient de publier son rapport de production et de livraison de véhicules du quatrième trimestre pour 2022.

Voici les chiffres clés.

Total des livraisons T4 2022 : 405 278

Production totale T4 2022 : 439 701

Total des livraisons annuelles 2022 : 1,31 million

Production annuelle totale 2022 : 1,37 million

Les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes divulguées par Tesla. Ces chiffres représentent un nouveau record pour le constructeur automobile dirigé par Elon Musk et une croissance de 40 % dans les livraisons d’une année sur l’autre.

Selon un consensus d’estimations d’analystes compilées par FactSet, au 31 décembre 2022, Wall Street s’attendait à ce que Tesla rapporte des livraisons d’environ 427 000 pour le dernier trimestre de l’année. Les estimations mises à jour en décembre et incluses dans le consensus FactSet variaient de 409 000 à 433 000.

Ces estimations plus récentes étaient conformes à un consensus compilé par l’entreprise distribué par le vice-président des relations avec les investisseurs de Tesla, Martin Viecha. Ce consensus, publié par un chercheur de l’industrie du véhicule électrique @TroyTeslikea déclaré que 24 analystes côté vente s’attendaient à des livraisons de Tesla d’environ 417 957 en moyenne pour le trimestre (et d’environ 1,33 million de livraisons pour l’année complète).

Alors que Tesla a commencé la production dans deux nouvelles usines cette année – à Austin, au Texas et dans le Brandebourg, en Allemagne – et a accéléré la production à Fremont, en Californie et à Shanghai, elle n’a pas historiquement divulgué les chiffres de production et de livraison par région.

La période se terminant le 31 décembre 2022 a été marquée par des défis pour Tesla, notamment des épidémies de Covid en Chine, qui ont amené l’entreprise à suspendre temporairement et à réduire la production dans son usine de Shanghai.

Au cours du quatrième trimestre, Tesla a également proposé de fortes baisses de prix et d’autres promotions aux États-Unis, en Chine et ailleurs afin de stimuler la demande, même si cela pourrait exercer une pression sur ses marges.

Dans un récent e-mail au personnel de Tesla, Elon Musk a demandé aux employés de “se porter volontaires” pour livrer autant de voitures que possible aux clients avant la fin de 2022. Dans son e-mail, Musk a également encouragé les employés à ne pas être “dérangés” par ce qu’il a qualifié de “folie boursière”.

Actions de Tesla plongé de plus de 45 % au cours des six derniers mois.

En décembre, plusieurs analystes s’inquiétaient de l’affaiblissement de la demande de véhicules électriques Tesla, qui sont relativement chers par rapport à un nombre croissant de produits hybrides et entièrement électriques de la concurrence.

Avec des concurrents allant des vétérans de l’industrie Gué et GM arriviste Rivien Tesla est sur le point de récolter les bénéfices de la loi sur la réduction de l’inflation de Biden cette année, qui comprend des incitations à la production nationale et à l’achat de voitures entièrement électriques.

Les actionnaires de détail et les analystes ont attribué une partie de la chute du cours de l’action de Tesla en 2022 à un soi-disant “surplomb de Twitter”.

Musk a vendu pour des milliards de dollars de ses avoirs Tesla l’année dernière pour financer un rachat par emprunt de l’entreprise de médias sociaux Twitter. Cet accord a été conclu fin octobre. Musk s’est nommé PDG de Twitter et a suscité la controverse en apportant des changements radicaux à l’entreprise et à sa plateforme de médias sociaux.

Les actions de Tesla ont recommencé à augmenter dans les derniers jours de décembre 2022, en prévision de livraisons record au quatrième trimestre et en année pleine.