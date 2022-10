Numéros de livraison et de production de véhicules Tesla (TSLA) Q3 2022

Les constructeurs de véhicules électriques Tesla viennent de publier les chiffres de production et de livraison de véhicules du troisième trimestre pour 2022. Voici les chiffres :

Total des livraisons T3 2022 : 343 000

Production totale T3 2022 : 365 000

Les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes rapportées par Tesla, et elles n’ont pas répondu aux attentes des analystes de 364 660 véhicules, selon les estimations compilées par Street Account, propriété de FactSet.

Tesla a également déclaré dans son rapport que la société avait produit 19 935 de ses véhicules Model S et X plus chers, et 345 988 de ses véhicules Model 3 et Y plus populaires au cours du troisième trimestre.

La production totale a augmenté par rapport au trimestre précédent de 2022, lorsque Tesla a déclaré avoir fabriqué 258 580 véhicules.

Au cours du trimestre de l’année précédente, Tesla a signalé des livraisons de 254 695 véhicules et a produit 237 823 voitures, dont seulement 8 941 modèles S et X, qui sont respectivement la berline et le SUV les plus chers de la société avec des portes à ailes de faucon.

Au troisième trimestre 2022, Tesla a été confrontée à la flambée des prix des matières premières, à la rotation des cadres (avec le départ notable du leader de l’IA Andrej Karpathy en juillet) et à des difficultés de croissance dans ses nouvelles usines en Allemagne et au Texas.

Historiquement, Tesla n’a pas divulgué ses chiffres de production et de livraison de véhicules par région.

Dans Juillet cette année, Tesla a dû suspendre temporairement la majeure partie de la production de son usine de Shanghai pour effectuer des mises à niveau de l’usine. Au mois de Aoûtcependant, la production et les livraisons de la société en Chine ont rebondi, selon les données de la China Passenger Car Association.

Aux États-Unis, à la fin du deuxième trimestre, Tesla a licencié tout un bureau d’IA et procédé à d’autres réductions d’effectifs. Musk a également exigé que tous les employés de Tesla travaillent dans un bureau de Tesla au moins 40 heures par semaine, même s’ils étaient auparavant autorisés à travailler à distance.

Après cela, certains employés ont été licenciés et d’autres ont choisi de démissionner, tandis que ceux qui sont retournés au bureau ont trouvé des conditions de surpeuplement qui ont persisté tout au long du troisième trimestre, ce qui a rendu difficile le travail normal dans certaines installations de l’entreprise, y compris son première usine automobile américaine à Fremont, en Californie, et usine de batteries à l’extérieur de Reno, au Nevada.

En septembre, les dirigeants s’exprimant lors d’une réunion avec tous les employés de la Nevada Gigafactory célébraient de nouveaux records de production et louaient le travail acharné des employés.

Comme CNBC l’a rapporté précédemment, les dirigeants de Tesla ont déclaré à cette époque que le mois d’août avait été un mois record pour l’usine de Fremont en termes de production, et que l’usine relativement nouvelle de Tesla à Austin, au Texas, avait atteint un taux de production de 1 000 voitures par semaine sur une période de sept ans. jour glissant, une étape prometteuse.