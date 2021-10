Numéros de livraison des véhicules Tesla TSLA Q3 2021

Tesla a livré 241 300 véhicules électriques au cours du troisième trimestre 2021, a rapporté samedi la société.

Les livraisons du trimestre ont dépassé les attentes. Les analystes ont prédit que Tesla livrerait environ 220 900 voitures électriques au cours de cette période, selon les estimations compilées par StreetAccount au 30 septembre.

La société a produit 237 823 voitures au cours de la période se terminant le 30 septembre 2021, a déclaré Tesla dans son rapport. Sur ce nombre, 228 882 étaient ses modèles 3 et Y, ses offres de milieu de gamme plus abordables.

Le reste produit s’élevait à 8 941 de ses véhicules Model S et X.

Au dernier trimestre, Tesla a livré 201 250 véhicules et produit 206 421 voitures, alors même que la production de ses modèles S et X est tombée en dessous de 2 500.

« Notre nombre de livraisons doit être considéré comme légèrement conservateur, car nous ne comptons une voiture comme livrée que si elle est transférée au client et que tous les documents sont corrects. Les chiffres finaux peuvent varier jusqu’à 0,5% ou plus », a déclaré la société dans un communiqué. déclaration.

Tesla ne ventile pas les chiffres de livraison par modèle, ni ne rapporte les chiffres de ventes ou de production de la Chine par rapport aux États-Unis (les livraisons sont l’approximation la plus proche des ventes de véhicules de l’entreprise.)

Le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk produit désormais des voitures dans son usine de Shanghai et son usine américaine à Fremont, en Californie, tout en continuant à produire des batteries au niveau national avec Panasonic dans leur vaste usine à l’extérieur de Reno, dans le Nevada.

Au cours de la période se terminant le 30 septembre 2021, Tesla a commencé à expédier certaines batteries au lithium fer phosphate de Chine à utiliser dans les véhicules du modèle 3 fabriqués pour des clients aux États-Unis

Tesla a également temporairement suspendu certaines opérations de son usine d’assemblage de véhicules à Shanghai, où elle fabrique des voitures pour des clients en Chine et en Europe. Les arrêts ont été attribués à une pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui a posé un défi à Tesla toute l’année et a affecté l’ensemble de l’industrie automobile.

De nouveaux modèles électriques à batterie, notamment la R1T de Rivian et la berline de luxe Lucid Air longtemps retardée de Lucid Motors, sont maintenant en production et vendus à des clients aux États-Unis, une indication que la concurrence s’intensifie sur les marchés clés pour Tesla.

Dans le même temps, l’intérêt pour les véhicules électriques augmente également, même aux États-Unis, en retard d’adoption par rapport à la Chine et à l’Europe.

Selon une enquête de juin 2021 de Recherche Pew, 39% des Américains déclarent que « la prochaine fois qu’ils achèteront un véhicule, ils sont au moins assez susceptibles d’envisager sérieusement l’électrique ». Environ 7% des Américains ont déclaré avoir déjà acheté un véhicule électrique à batterie pure ou hybride-électrique.

Cette demande n’est encouragée que par la hausse des coûts du carburant et les réglementations environnementales.

Par exemple, en Chine, les programmes gouvernementaux permettent d’obtenir des plaques d’immatriculation beaucoup plus rapidement et moins cher pour les véhicules électriques que pour les véhicules à moteur à combustion interne. Le gouvernement chinois a également offert des subventions, des allégements fiscaux et investi dans des infrastructures de recharge pour encourager la production et l’adoption de véhicules électriques.

Pendant ce temps, le président Joe Biden a fixé un objectif volontaire pour que la moitié de toutes les ventes de véhicules neufs aux États-Unis soient des modèles électriques d’ici 2030, y compris les batteries électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible à hydrogène. Cette décision fait partie de l’engagement de l’administration Biden de réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030.

Piper Sandler, analyste de recherche senior Alexander Potter, un taureau avec un objectif de cours de 1 200 $ pour les actions de Tesla, a écrit dans une note le 27 septembre :

« La part de Tesla sur le marché des véhicules électriques à batterie (BEV) chutera presque certainement – ​​car de nombreux pairs n’ont pas encore commencé à vendre des BEV. ne doit pas être considéré comme un signal baissier… Après tout, Tesla est en concurrence avec des véhicules de tous types, et pas seulement avec d’autres véhicules électriques. »

Le vice-président d’Auto Forecast Solutions, Sam Fiorani, a accepté. Il a déclaré: « Tesla a une telle longueur d’avance sur la concurrence sur le marché des véhicules électriques qu’il est peu probable que quiconque les dépasse de sitôt. Le culte de Tesla gardera les acheteurs attachés à la marque pour les années à venir. Même Audi et Mercedes le sont ayant du mal à puiser dans le même type d’aura. Alors que leur part de marché diminuera, Tesla conservera sa position de leader pour les années à venir sans un faux pas majeur au sein de l’entreprise. «