Numéro phare de juin de Vox : la discrimination partout

Pour le numéro de ce mois-ci de The Highlight, Vox s’est associé à Capital B, la salle de presse à but non lucratif dirigée par des Noirs, pour explorer les effets insidieux de la discrimination sur les Noirs américains. Ce numéro de Highlight a été lancé par des chercheurs de l’Université de Chicago, qui ont compilé près de 50 ans d’études examinant les préjugés contre les Noirs dans presque tous les aspects de la vie moderne.

Alors que des millions de Noirs américains vivent et vivent cela quotidiennement, les Américains blancs continuent de se demander si le racisme systémique existe. Vox pose la question : qu’arrive-t-il à la vie des Noirs lorsque vous subissez quotidiennement des actes racistes ? Quelles solutions existent ? Et quels soins pouvons-nous apporter ?

« Il est essentiel que nous continuions à nous plonger dans l’interaction complexe entre la discrimination et la santé. En partenariat avec Capital B, nous avons cherché à exposer le lourd tribut qu’il exerce sur les individus, les familles, les communautés et la société américaine dans son ensemble. Il était crucial pour nous de souligner comment la discrimination affecte non seulement le présent, mais façonne également l’avenir des individus noirs, entravant leurs opportunités, limitant leur potentiel et perpétuant un cycle d’injustice », déclare le rédacteur en chef Swati Sharma. « Grâce à cette collaboration, nous visons à susciter l’empathie, à favoriser la compréhension et à susciter des changements significatifs. »

Les contributeurs au numéro comprennent Vox’s Sean Collins sur l’omniprésence de la discrimination à l’égard des Noirs dans leur vie quotidienne ; Marin Cogan sur la façon dont la possession d’une voiture pour les Noirs américains est à la fois nécessaire et teintée de discrimination systémique ; Abby Ohlheiser sur pourquoi et comment les algorithmes discriminent ; et Colline de Jonquilyn en conversation avec un expert en politique sur les disparités dans l’enseignement de la discipline pour les étudiants noirs ; et les B majuscules Margo Snipe sur la science validant les expériences persistantes et omniprésentes de discrimination qui se manifestent par des maux physiques chez les Noirs américains ; Akilah sage sur la façon dont la discrimination affecte le diagnostic, le traitement et la recherche des fibromes ; et Chasseur du Kenya en conversation avec des experts et sur la façon de survivre et de prospérer face à la discrimination quotidienne.

The Highlight, en partenariat avec Apple News, est une maison dédiée aux fonctionnalités de signature, aux essais et aux explications qui aident notre public à aller au-delà des gros titres du jour pour aborder les grandes idées et les problèmes qui changent notre présent et influencent notre avenir.