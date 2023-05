Numéro de mai de Vox : pas de nouvelles idées

Dans le paysage culturel d’aujourd’hui, nous nous retrouvons plongés dans une mer d’idées recyclées, reconditionnées pour un public avide de familiarité. Cette tendance est particulièrement évidente dans les médias et les divertissements populaires, où la machine de redémarrage hollywoodienne règne en maître, générant un contenu qui repose principalement sur des tropes et des formats de narration bien usés. Même ce que nous considérons comme une programmation « originale » suit souvent ces modèles familiers, s’étendant également au domaine de la musique.

«Ce manque de nouveauté va au-delà du divertissement et s’infiltre dans les affaires, la société et la politique. Qu’est-ce que cela signifie même que quelque chose soit nouveau ? » dit Julia Rubin, directrice éditoriale chez Vox. « Nous voulions également nous demander si nous sommes dans un moment de recyclage unique, ou s’il n’y a vraiment jamais eu de nouveauté. La notion de « pas d’idées nouvelles » n’est-elle pas en soi une idée nouvelle ? »

Les contributeurs au numéro incluent: Whizz Kim sur la façon dont les personnes les plus riches de la planète ont coopté le mouvement d’entraide ; Alissa Wilkinson pose la question : est-il possible de créer de nouvelles idées ? ; Constance Grady sur les nouvelles guerres du porno ; Emilie Stewart sur Crypto étant nouveau, mais pas ; Anna Nord sur le cycle sans fin – et le recyclage – des conseils parentaux.

The Highlight, en partenariat avec Apple News, est une maison dédiée aux fonctionnalités de signature, aux essais et aux explications qui aident notre public à aller au-delà des gros titres du jour pour aborder les grandes idées et les problèmes qui changent notre présent et influencent notre avenir.