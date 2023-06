Numérisez et modifiez des documents n’importe où avec cette licence à vie iScanner de 40 $

Vous n’avez pas besoin d’un scanner ou d’un combo imprimante-scanner de nos jours. L’application iScanner pour iPhone et iPad vous permettra d’effectuer des numérisations de haute qualité de documents, de documents et de photos directement depuis votre téléphone ou votre tablette. Et il est livré avec de nombreux outils pour vous aider à modifier, marquer, ajouter du texte et partager facilement vos téléchargements. Il dispose même de modes de numérisation qui résolvent des équations, mesurent des objets et bien plus encore, ce qui en fait un excellent investissement pour les petites entreprises, les travailleurs à distance et les étudiants.

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 33 % sur un abonnement à vie à iScanner, ce qui signifie que vous pouvez accédez à cet excellent outil numérique pour seulement 40 $ sur StackSocial.

Le scanner de documents vous permet de numériser des contrats et des notes, de télécopier des documents, de télécharger des livres et des documents, ainsi que de stocker des numérisations sous forme de fichiers PDF ou JPEG. Une autre fonctionnalité intéressante est que cette application peut compter automatiquement des objets similaires à l’aide de l’appareil photo de votre appareil, et elle peut résoudre des problèmes mathématiques et des équations en scannant une expression mathématique manuscrite ou dactylographiée, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps.

L’application vous permet également de modifier vos numérisations, en vous débarrassant des courbes, des biais et des déformations grâce à la technologie de redressement de numérisation alimentée par l’IA. De plus, vous pouvez ajouter des signatures électroniques à vos documents, afin que vous puissiez faire des affaires avec moins de tracas. Vous pouvez même partager par e-mail ou télécharger des documents numérisés vers des services cloud tels que Dropbox, Evernote et Google Drive, ou vous pouvez imprimer une copie directement depuis l’application. Et ne vous inquiétez pas des documents sensibles – l’application protège vos numérisations confidentielles en verrouillant les dossiers et les fichiers avec un code PIN.

