Numérisation d’une durée de vie de cassettes VHS

Tout le monde me dit de jeter des trucs parce que je suis vieux.

Les millennials ne veulent pas de la porcelaine de grand-mère. J’ai lu ça un million de fois. J’ai lancé mes cartes de baseball. J’ai mis mes cartes des années 1950 et 1960 dans une valise à roulettes et je les ai transportées dans un salon de cartes à collectionner et j’ai obtenu 4 000 $. J’avais mes joueurs « stars » dans des manches en plastique. J’avais cinq Mickey Mantles. La plupart de mes autres cartes – « communs » – étaient sans valeur. Mes enfants ne voulaient pas des cartes. Ils ne savaient même pas qui était Harmon Killebrew. Ma mère avait gardé mes cartes parce que je lui rappelais souvent, même quand j’étais à l’université, de ne pas toucher à mes Rocky Colavitos.

J’étais collectionneur, et elle respectait ça.

Mais j’essaye de jeter des trucs maintenant. Ce mois-ci, j’essaie de me débarrasser de 33 ans d’attirail de mon groupe klezmer. C’est plus difficile que de vendre des cartes Mantle. Mon groupe, Yiddishe Cup, a joué dans 19 États et à l’étranger (le Centre communautaire juif de Windsor, en Ontario). Nous sommes presque « presque célèbres ». Un musée local de l’Ohio, la Western Reserve Historical Society, prendra les cassettes des concerts VHS du groupe. Le musée possède des archives juives. Le conservateur associé a dit qu’il voulait aussi mes listes de chansons, mes contrats (« le groupe doit avoir des repas chauds »), mes affiches et mes notes de programme.

Mais la société historique ne numérisera pas les cassettes VHS. C’est à moi. J’ai vu un documentaire de Frank Zappa ; il avait un entrepôt de VHS et de bandes bobines de ses émissions et enregistrements, et il avait des projets artistiques depuis son enfance. Il n’a rien jeté. Je suis comme ça, mais pas aussi bizarre.

Numérique vs analogique

Il existe une succursale de bibliothèque locale avec une configuration VHS-numérique à faire soi-même. Vous devez d’abord vous inscrire à un atelier. Cela semble être trop de travail. Je recherche un pro pour numériser mes cassettes. J’ai besoin d’une personne consciencieuse. Par exemple, quelle est la valeur de ma cassette de 2001 de mon fils de 13 ans à la batterie et de ma mère – décédée trois ans plus tard – dans une photo de foule ? Pas au niveau Mantle, mais peut-être Vada Pinson.

J’ai trouvé un gars VHS-to-digital en ligne qui voulait se rencontrer sur le parking Starbucks en face de son immeuble. Il a dit qu’il s’appelait Kley. Il vient d’Europe. Albanie, a-t-il déclaré au téléphone. J’ai demandé une référence commerciale. Sa référence, Emmanuel, m’a dit que Kley est d’une qualité incroyable ! Au fait, Emmanuel est liquidateur. Il achète et vend n’importe quoi. Avais-je quelque chose à vendre ?

Non, je ne l’ai pas fait. J’étais trop occupé à penser à ça : certaines personnes retiennent-elles des cassettes VHS contre rançon ? Ce sera 300 $ de plus pour revoir grand-mère. J’ai annulé la réunion Starbucks.

De plus, je n’aurais jamais dû vendre mes cartes de baseball. Ma carte Pee Wee Reese (Brooklyn Dodgers, 1957) était magnifique et disparue. Pour récupérer mon mojo, je suis allé dans mon garage et j’ai jeté des antivols de vélo avec des combinaisons oubliées.

Je viens de trouver un magnétophone avec un vrai bureau et de solides références. Il a dit qu’il pouvait mettre toutes mes cassettes de concerts sur une clé USB, et que je pouvais donner des clés USB à mes enfants adultes et à la société historique.

J’ajoute les matchs de hockey de mes enfants, les rencontres de gymnastique et les discours de la classe senior à la clé USB. Au moment où ils nettoient leurs propres maisons et vident leur tiroir de clé USB, la société historique pourrait trouver ce matériel plus intéressant que mon groupe. Après tout, on ne sait jamais ce qui va faire un retour.

Bert Stratton est le leader du groupe Funk A Deli, alias Yiddishe Cup. Il écrit le blog Klezmer Guy : Real Music and Real Estate. Il vit dans l’Ohio.