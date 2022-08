NuMark Credit Union participe au Credit Union Social Media Blitz Day – Shaw Local

NuMark Credit Union a rejoint l’Illinois Credit Union League et plus de 850 autres organisations le 29 juillet pour prendre d’assaut les médias sociaux lors de la deuxième journée annuelle de blitz sur les médias sociaux #ILoveMyCreditUnion. L’objectif de cette journée était de faire connaître les coopératives de crédit et de partager des histoires sur les choses incroyables qu’elles font.

Ce blitz communautaire sur les médias sociaux a combiné le pouvoir de la coopération et la portée des médias sociaux pour faire connaître les coopératives de crédit. En utilisant le hashtag des médias sociaux “#ILoveMyCreditUnion”, les organisations qui ont participé à cette journée ont pu toucher plus de 6 millions de personnes dans le monde.

Alors que l’équipe NuMark planifiait et préparait ce qu’elle voulait faire pour cette journée, elle a eu l’opportunité de participer à un tirage au sort organisé par l’Illinois Credit Union League. En soumettant leurs plans d’engagement pour le Social Media Blitz, ils ont eu la chance de gagner 1 000 $ à faire un don à un organisme de bienfaisance de leur choix. NuMark était l’une des 10 coopératives de crédit choisies. Avec leurs gains, NuMark a décidé de partager leur don entre les Garde-manger Marie Wilkinson et Garde-manger St. James pour aider à poursuivre leurs missions pour nourrir davantage de nos voisins affamés.

Le jour du Social Media Blitz, NuMark a consulté ses différents comptes de médias sociaux et a publié des témoignages de membres tout au long de cette journée pour montrer aux gens en ligne l’impact que la coopérative de crédit a eu sur ses membres. Pour rendre leur engagement sur les réseaux sociaux plus significatif, pour chaque like ou commentaire fait sur une publication le 29 juillet, NuMark a fait un don de 5 $. Une fois tous les engagements comptés et totalisés, un don de 650 $ a été fait à la fois aux Banque alimentaire du nord de l’Illinois et Dépôt alimentaire du Grand Chicago. Non seulement ils ont pu partager leur message de manière très publique sur différentes plateformes de médias sociaux, mais ils ont également pu collecter des fonds pour deux organisations très méritantes.