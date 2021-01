Les responsables de la République tchèque et de la Slovaquie tirent la sonnette d’alarme, alors que les crématoires luttent contre l’afflux de corps des victimes de Covid-19.

«La pandémie affecte le crématorium d’Ostrava de telle manière qu’ils sont incapables d’y incinérer tous les morts», a déclaré le gouverneur régional Ivo Vondrak, ajoutant qu’il demanderait au gouvernement de «Coordination et redistribution [of the bodies] dans la zone. »

Vondrak a déclaré au site d’information iDNES.cz que le crématorium de la ville de l’est de la République tchèque utilisait déjà des équipements de refroidissement supplémentaires. Cependant, il n’a pas la capacité même de gérer la demande.

Le maire d’Ostrava, Tomas Macura, a déclaré que le crématorium était le plus grand du pays – et le seul de la région.

Ils travaillent en trois équipes pour incinérer dans trois fours. Ce n’est toujours pas suffisant et les corps y attendent leur incinération. Par sensibilité, nous ne voulions pas en faire la publicité pendant un certain temps, mais nous ne pouvons plus attendre. Sinon, les gens ne réaliseront pas la gravité de la situation.

« Il n’y a nulle part où aller, nulle part où se retirer d’ici, » dit le maire.

Selon iDNES.cz, 80 corps ont été incinérés le soir du Nouvel An, et ce chiffre a été encore plus élevé les autres jours. Le nombre habituel de corps désignés pour la crémation est «Environ la moitié» de cela, a déclaré le média.

Une crise similaire s’est déroulée dans la Slovaquie, voisin oriental de la République tchèque, où un crématorium dans la ville de Nitra est également en train de devenir débordé. Tout comme à Ostrava, des corps y sont amenés de toute la région.

Les médias locaux ont déclaré que le principal hôpital et les morgues de Nitra étaient débordés.

«Nous avons encore deux à quatre funérailles par jour, et cinq à six autres corps arrivent. Nous n’avons pas le temps de les enterrer, » a déclaré un ouvrier d’un salon funéraire à la chaîne de télévision Markiza.

Des rapports ont déclaré que les responsables de la ville avaient installé un réfrigérateur près du cimetière et étaient prêts à stocker les corps dans le stade de sports d’hiver si un espace supplémentaire était nécessaire.

«Les chiffres sont très mauvais pour tout le mois de décembre. Le quartier de Nitra est toujours dans la «zone rouge». Nous sommes les pires » a déclaré le maire de la ville, Marek Hattas.

À l’instar des autres pays de l’UE, la République tchèque et la Slovaquie ont commencé leurs campagnes de vaccination fin décembre.

Le ministère tchèque de la Santé a enregistré lundi 12 860 nouveaux cas de Covid-19, portant le total du pays à 759 635. Selon les données gouvernementales, 12 257 personnes y sont mortes du virus depuis le début de la pandémie.

L’Autorité de santé publique slovaque a déclaré lundi que le nombre de cas y avait augmenté de 7 223 à 110 279. Le bilan global des morts de Covid-19 dans le pays est de 2603.

