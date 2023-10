Nulle part où aller, alors que la situation humanitaire atteint un « niveau mortel » — Enjeux mondiaux

Le développement suit une annonce Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré jeudi peu avant minuit, heure normale de l’Est, que les représentants de l’ONU à Gaza avaient été « informés par leurs officiers de liaison au sein de l’armée israélienne » que toute personne vivant au nord de Wadi Gaza devrait se réinstaller dans le sud de Gaza dans les 24 heures.

« Condamnation à mort » pour beaucoup

Quelque 1,1 million de personnes devraient quitter le nord de Gaza, a déclaré M. Dujarric, ajoutant que le même ordre s’appliquait à tout le personnel de l’ONU et à ceux hébergés dans les installations de l’ONU, notamment les écoles, les centres de santé et les cliniques.

L’ONU estime qu’il est « impossible » qu’un tel mouvement ait lieu sans conséquences humanitaires dévastatrices et demande l’annulation de l’ordonnance, a déclaré M. Dujarric.

Faisant écho à ce message, l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies (OMS) s’est joint à l’appel lancé à Israël pour qu’il annule l’ordre de relocalisation, qui équivaut à une « condamnation à mort » pour beaucoup, a déclaré OMS le porte-parole Tarik Jasarevic.

Il a déclaré aux journalistes à Genève, conformément à l’évaluation des autorités sanitaires locales, qu’il serait « impossible d’évacuer les patients vulnérables des hôpitaux du nord de Gaza ».

Le L’ONU a également réitéré ses appels à la libération immédiate des otages tenue à Gaza à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël samedi, et pour la protection des civils et l’accès de l’aide d’urgence à l’enclave bouclée, alors que le chef de l’ONU, António Guterres, et ses envoyés poursuivaient leurs efforts diplomatiques.

« Pousser les gens dans l’abîme »

Les humanitaires de l’ONU ont joint leurs voix à ces appels vendredi, appelant les parties à sauver des vies civiles.

Le chef des secours de l’ONU, Martin Griffiths, a tweeté que «l’étau autour de la population civile à Gaza se resserre« , se demandant comment un si grand nombre de personnes ont pu traverser une « zone de guerre densément peuplée » en seulement 24 heures.

Philippe Lazzarini, directeur de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a averti que l’ordre de relocalisation « ne fera que conduire à des niveaux de misère sans précédent et pousser davantage la population de Gaza dans l’abîme ». Il a indiqué que plus de 423 000 personnes ont déjà été déplacées dans l’enclave, dont plus de 270 000 ont trouvé refuge dans les abris de l’UNRWA.

UNRWA tweeté plus tard Vendredi, Gaza était « en train de devenir rapidement un enfer et est sur le point de s’effondrer. Il n’y a pas d’exception », toutes les parties doivent respecter les lois de la guerre« .

Briefing des journalistes à Genève, Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le porte-parole James Elder a regretté que la situation humanitaire ait désormais atteint un « niveau mortel ».

Il a souligné que la bande de Gaza est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète et que ses habitants, dont des centaines de milliers d’enfants, se retrouvent « sans nulle part où aller en sécurité ».

OCHA Le porte-parole Jens Laerke a également souligné l’impossibilité d’une relocalisation : « au milieu d’une zone de guerre où les gens sont déjà au bout du rouleau, comment cela va-t-il se produire ?

© PAM/Ali Jadallah Les enfants des familles hébergées dans une école de l’UNRWA à Gaza mangent du pain distribué par le Programme alimentaire mondial (PAM).

L’aide est « bloquée »

Il a également insisté sur l’urgence de l’accès humanitaire à Gaza, car toutes les fournitures s’épuisaient rapidement.

« Nous sommes pratiquement en lock-out », a-t-il déclaré.

Jeudi, l’ONU a lancé une appel éclair pour 294 millions de dollars pour 77 partenaires humanitaires afin de répondre aux besoins les plus urgents de 1,26 million de personnes à Gaza et en Cisjordanie occupée.

« Il s’agit d’une réponse à une escalade qui a placé les civils dans une situation dans laquelle ils ne devraient jamais se trouver », a déclaré M. Laerke à propos de l’appel. « La priorité la plus urgente est désormais la désescalade », a-t-il ajouté.

Le système de santé au « point de rupture »

M. Jašarević, de l’OMS, a insisté sur le fait que le système de santé à Gaza est à un « point de rupture ». Les deux principaux hôpitaux du nord de la bande de Gaza, l’hôpital indonésien et l’hôpital Shifa, ont déjà dépassé leur capacité cumulée de 760 lits et les hôpitaux du sud de Gaza étaient également « débordés ».

Six des sept principaux hôpitaux de Gaza ne fonctionnent que partiellement, a-t-il ajouté.

«Condamnation à mort» pour les personnes vulnérables

Il a souligné que déplacer des patients vulnérables, tels que ceux grièvement blessés, ainsi que des adultes, des enfants et des nouveau-nés dépendant d’un système de réanimation en soins intensifs, serait une « condamnation à mort ».

« Demander aux agents de santé de le faire est plus que cruel », a-t-il déclaré.

M. Jašarević a brossé un tableau très sombre de la réalité des établissements de santé de Gaza, affirmant que les agents de santé sur le terrain ont décrit les cadavres « s’entassant » car il n’y a plus de place dans les morgues et que les ambulances et les médecins doivent faire un « horrible choix » quant à savoir qui sauver et qui laisser derrière lui.

Attaques contre les soins de santé

Il a ajouté que jeudi, 34 attaques contre les soins de santé dans la bande de Gaza avaient été confirmées depuis le début de l’offensive actuelle, entraînant la mort de 11 agents de santé en service. Le Centre d’opérations d’urgence de Gaza, soutenu par l’OMS, a subi de lourds dégâts, a-t-il déclaré.

Il a également cité des informations faisant état d’une attaque du Hamas contre l’hôpital d’Ashkelon en Israël le week-end dernier, au cours de laquelle un secouriste a été tué.

Libérer les otages, protéger les civils

Bureau des droits de l’homme des Nations Unies (HCDH) porte-parole Ravina Shamdasani insisté encore une fois que les civils »ne doit jamais être utilisé comme monnaie d’échange». Elle a appelé à la libération « immédiate et inconditionnelle » des otages et à leur traitement humain.

HCDH a exhorté les groupes armés palestiniens à « cesser l’utilisation de projectiles fondamentalement aveugles, qui violent le droit humanitaire international, ainsi que les attaques dirigées contre des civils ». Le bureau de l’ONU a également exhorté Israël à garantir le plein respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme « dans toutes les opérations militaires ».

Le HCDH a déclaré que la rhétorique des hauts responsables israéliens « suscite des inquiétudes quant au message envoyé aux membres des forces de défense israéliennes selon lequel le droit international humanitaire est devenu facultatif plutôt qu’obligatoire ».

James Elder, de l’UNICEF, a également insisté sur le fait que dans cette situation désastreuse, « la compassion – et le droit international – doivent prévaloir ».

Augmentation des discours de haine

Abordant les échos toujours plus forts du conflit à travers le monde, Mme Shamdasani a déclaré que le chef des droits de l’ONU, Volker Türk, a déploré le fait que dans de nombreux pays, il y ait eu une « prolifération de discours de haine antisémites et islamophobes ».

Appelant les dirigeants à endiguer ces discours de haine et ces incitations à la violence, le porte-parole du HCDH a déclaré que face à cette situation désespérée, le monde devrait s’unir.

« C’est le moment pour la communauté internationale de se rassembler en solidarité, en plaidant pour la protection de tous les civils, peu importe où et quoi qu’il arrive », a-t-elle insisté.

L’ONU Conseil de sécurité doit se réunir à New York vendredi après-midi à huis clos, pour remédier à la situation à Gaza.