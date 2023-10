« Nulle part en sécurité » : dans le sud de Gaza, une course en vain pour échapper à la guerre

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

CAMP DE NUSEIRAT, bande de Gaza — Khaled Ashqar ne pouvait plus échapper à la mort. Une semaine après le début de la guerre, il a rapidement emballé quelques produits de première nécessité et a emmené sa famille au sud de la ville de Gaza. C’est ce que l’armée israélienne avait dit aux Gazaouis : dirigez-vous vers la partie sud de l’enclave pour leur propre sécurité. Ashqar avait également vécu des guerres passées et savait que la ville de Gaza pourrait être durement touchée.

Mais les bombardements se poursuivent tout au long de sa route. Ashqar bougea encore. Nulle part ne se sent en sécurité, père de quatre enfants dit. Le journaliste Ashqar a passé des heures à rendre compte de l’augmentation du nombre de morts. Samedi, il a été informé d’une frappe près du bâtiment de quatre étages où logeait sa famille dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza.

L’explosion a traversé la façade du bâtiment. Sa femme a été touchée à la tête par des éclats d’obus, a déclaré Ashqar, qui a demandé que son média ne soit pas identifié afin de protéger la vie privée de sa famille. Elle était morte avant d’arriver à l’hôpital.

La mort n’était « pas quelque chose de spécial », a déclaré Ashqar par téléphone au Washington Post. « C’est quelque chose qui est arrivé à tous les habitants de Gaza ici », a-t-il déclaré, « à toutes les familles de Gaza ».

Alors que la guerre la plus meurtrière de Gaza se poursuit, la recherche de sécurité semble de plus en plus vaine pour de nombreux Palestiniens, qui sont également confrontés à la diminution des réserves d’eau, de nourriture et de carburant, avec juste un filet d’aide humanitaire arrivant à Gaza. Ces derniers jours, Israël a déclaré qu’il intensifiait ses attaques contre les « cibles militaires du Hamas dans toute la bande de Gaza » en prévision d’une offensive terrestre attendue.

Une guerre terrestre réduirait probablement encore davantage les endroits où se cacher. Les civils palestiniens comme Ashqar abandonnent tout espoir de trouver un refuge pour surmonter la guerre. « Il n’y a aucun endroit sûr à Gaza », a-t-il déclaré.

Cela inclut désormais les zones qui, selon Israël, seraient épargnées par le plus gros de ses attaques. Le 13 octobre, l’armée israélienne a largué des tracts sur Gaza et envoyé des SMS en arabe ordonnant à plus d’un million d’habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza d’évacuer « pour votre propre sécurité ». Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait alors déclaré aux journalistes : « Ceux qui veulent sauver leur vie, s’il vous plaît, allez vers le sud. »

Certains habitants de Gaza ont tenu compte de l’avertissement, tandis que d’autres sont restés sur place, malgré les protestations des groupes internationaux de défense des droits de l’homme face aux exigences d’Israël. Cette semaine, près des deux tiers des victimes des frappes israéliennes ont eu lieu dans la partie sud de l’enclave, a annoncé mercredi le ministère de la Santé de Gaza. Les chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par The Post. Pour tenter de répondre aux questions sur le décompte des morts à Gaza, le ministère de la Santé de Gaza a publié jeudi un document qui, selon lui, contient les noms et d’autres détails sur les personnes tuées.

L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant les civils tués dans le centre et le sud de Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 7 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre, à la suite du raid meurtrier en Israël mené par des militants du Hamas qui a tué plus de 1 400 personnes et pris plus de 200 otages.

À Rafah, près du passage vers l’Égypte qui constitue la seule route pour un flux limité de convois de secours, un médecin de l’hôpital Abu Youssef El-Najjar a déclaré jeudi au Post que les morts et les vivants partagent les mêmes espaces. “Les personnes tuées sont laissées au sol à l’intérieur de l’hôpital”, a déclaré le médecin, qui a requis l’anonymat par crainte pour sa sécurité.

El-Najjar, qui ne dispose que de 55 lits, reçoit environ 150 corps en moyenne par jour, a-t-il précisé. Mercredi, l’hôpital dénombrait 102 morts et 195 blessés.

Une femme de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, a déclaré qu’elle avait entraîné son oreille à suivre les ambulances de l’hôpital voisin. Après un bombardement, elle appelle qui elle peut joindre pour échanger des informations et vérifier qui est vivant, qui ne l’est pas et qui a disparu. Elle a parlé sous couvert d’anonymat pour protéger sa sécurité. A Rafah, Bassam Naser, un humanitaire, a déclaré au Post qu’il « entend des bombardements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Il a gardé suffisamment de carburant tant convoité dans sa voiture pour un seul voyage : soit pour retourner vers le nord, soit pour se rendre à l’hôpital.

Mercredi, une frappe israélienne a tué au moins huit personnes et détruit la seule boulangerie restante dans le camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de Gaza, selon le service de presse du gouvernement de Gaza. L’armée israélienne n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les autorités de Gaza ont déclaré que l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a fait don de farine à la boulangerie mardi pour aider à subventionner le coût du pain alors que les Gazaouis luttent pour trouver et se permettre les produits de première nécessité.

Plus au sud, dans la ville de Khan Younis, au moins neuf membres de la famille El-Fara ont été tués mercredi lors d’une frappe, deux jours après qu’au moins 16 autres membres de leur famille ont été tués dans une autre attaque à proximité, selon Musheir El-Farra, un défenseur des droits humains. militant des droits humains à Gaza.

« Ils n’avaient aucune affiliation avec le Hamas. Ce sont des gens du Fatah », a déclaré El-Farra par téléphone au Post, faisant référence au parti rival du Hamas qui domine en Cisjordanie.

« Cette zone n’avait jamais été bombardée auparavant » lors des guerres précédentes, a déclaré El-Farra, affirmant qu’Israël mène une « punition collective » avec des attaques « aveugles » sur les zones résidentielles de Gaza.

Ce soir-là, les téléspectateurs arabes d’Al Jazeera ont regardé en temps réel le chef du bureau de Gaza, Wael al-Dahdouh, pleurer sa femme, ses deux enfants et son petit-fils tués dans le camp de réfugiés de Nuseirat, où la famille a déménagé après l’ordre israélien de quitter le nord.

Au début de la guerre, Ashqar a également fui son domicile du quartier Tel al-Hawa de la ville de Gaza pour rejoindre la maison de sa sœur. Il pensait, au vu des guerres passées, qu’elle se trouvait dans un quartier relativement sûr de la ville de Gaza. Ce n’était pas le cas. Quelques jours plus tard, il a emmené sa famille dans le sud. Lui, sa femme et ses enfants ont essayé de vivre à Khan Younis dans un appartement construit par le Qatar après la guerre israélienne de 2014 à Gaza. Ils ont fui trois jours plus tard, après qu’une frappe israélienne ait frappé le voisin, a déclaré Ashqar.

Leur troisième déménagement fut le dernier de sa femme. Ashqar s’est ensuite rendu dans un bâtiment appartenant à sa famille dans le camp de réfugiés de Nuseirat. Douze familles se sont entassées dans le bâtiment.

Samedi, sa femme, citoyenne néerlandaise, s’est aventurée au marché du camp voisin de Nuseirat, qui a été touché par une frappe aérienne au début de la guerre. Elle a acheté du lait, des œufs et des légumes – autant de luxes dans la bande de Gaza en temps de guerre. Ce soir-là, vers 19h30, la terre a soudainement tremblé, a déclaré Ashqar, et sa femme, ainsi qu’au moins cinq autres personnes, ont été tuées. Son fils, sa nièce et l’épouse de son frère figuraient également parmi les dizaines de blessés.

Le Le lait, les œufs et les légumes que sa femme venait d’acheter ont survécu, a déclaré Ashqar. Il les a ensuite retrouvés dans la cuisine couverts de poussière et de cendres.