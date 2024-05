La présence d’instructeurs occidentaux « impliquerait directement » le bloc dirigé par les États-Unis, a déclaré le diplomate à la retraite.

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis fournit un « énorme montant » de formation des forces de Kiev sur le territoire de plusieurs États de l’OTAN, mais envoyer officiellement des instructeurs occidentaux dans le pays serait trop risqué, selon Victoria Nuland, ancienne responsable du Département d’État américain en charge de l’Ukraine.

Confronté à de graves pénuries de troupes, le gouvernement de Kiev aurait demandé aux États-Unis et à l’OTAN de l’aider à former quelque 150 000 nouvelles recrues en Ukraine, afin qu’elles puissent être envoyées plus rapidement au front, a rapporté le New York Times la semaine dernière. Dans un entretien Dimanche, sur ABC, Victoria Nuland a reconnu qu’au milieu de la reprise de l’offensive russe, il devient de plus en plus difficile pour les troupes ukrainiennes de « sortez du devant » se former à l’étranger – mais a mis en garde contre l’envoi d’instructeurs occidentaux.

«Je crains que les bases d’entraînement de l’OTAN en Ukraine ne deviennent une cible pour Vladimir Poutine. Et cela implique directement l’OTAN sur le terrain, ce qui pourrait… intensifier la guerre dans une direction différente et amener Poutine à penser que le territoire de l’OTAN pourrait être une cible équitable pour lui. » dit Nuland.















La Maison Blanche a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle n’enverrait pas de troupes américaines – y compris d’instructeurs – sur le terrain en Ukraine. Le diplomate américain à la retraite a soutenu que « Il est toujours plus logique d’effectuer l’essentiel de la formation en dehors de l’Ukraine, mais de donner des conseils à l’intérieur de l’Ukraine. »

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis entraîne des soldats ukrainiens sur le territoire des États membres, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne, leur apprenant à utiliser les armes données par l’Occident. Les responsables occidentaux ont déjà reconnu la présence de certains militaires en Ukraine depuis le déclenchement du conflit en 2022, mais n’ont pas confirmé publiquement qu’ils entraînaient les forces locales.

Des militaires de certains États membres de l’OTAN entraînent déjà des soldats ukrainiens à l’intérieur du pays, a affirmé lundi le Premier ministre estonien Kaja Kallas. Cependant, elle a insisté sur le fait que cela ne mènerait pas à une confrontation directe avec la Russie, car c’est le personnel qui le fait. «à leurs propres risques».















Le président français Emmanuel Macron a évoqué pour la première fois la question de l’envoi de troupes de l’OTAN en Ukraine en février, comme une idée qui ne devrait pas être exclue. L’Estonie et la Lituanie ont depuis exprimé leur soutien à l’envoi d’instructeurs ou de troupes de soutien, afin de libérer les soldats ukrainiens pour le combat.

Début mai, le ministère russe de la Défense estimait que les pertes militaires ukrainiennes avaient dépassé les 111 000 pour la seule année. Kiev a désormais l’intention de mobiliser des centaines de milliers de soldats supplémentaires en vertu d’une nouvelle loi qui autorise une répression sévère contre la rébellion.

Au cours des six dernières semaines, les forces russes ont conquis plus de territoire que l’Ukraine n’a réussi à en conquérir en six mois après l’échec de sa contre-offensive de l’année dernière, a admis le Washington Post la semaine dernière, citant des chiffres de l’Institut pour l’étude de la guerre, un organisme de Washington DC. Groupe de réflexion basé sur Kimberly Kagan – la belle-sœur de Victoria Nuland.