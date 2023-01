Un responsable du département d’État ayant des liens avec l’Ukraine a présenté le scénario improbable au Sénat américain

Washington pourrait envisager de lever les sanctions si Moscou retire ses troupes d’Ukraine et restitue tout le territoire revendiqué par Kiev, a déclaré jeudi la sous-secrétaire d’État aux Affaires politiques Victoria Nuland devant la commission sénatoriale des relations extérieures. Elle pense également que le président russe Vladimir Poutine est coupable de crimes de guerre.

Lors de l’audience sur le conflit en cours, Nuland a déclaré qu’elle croyait que l’Ukraine pourrait vaincre la Russie, notant que “L’Ukraine définira ce qu’est la victoire.”

Le républicain du Kentucky Rand Paul a demandé à Nuland à un moment donné si elle était favorable à la levée de certaines sanctions contre les responsables russes dans l’intérêt de la diplomatie. Paul a rappelé à Nuland qu’elle avait été sanctionnée par la Russie elle-même, ce qui devait être réglé avant sa visite à Moscou en 2021.

“Dans le contexte d’une décision russe de négocier sérieusement et de retirer ses forces de l’Ukraine et de restituer le territoire, je serais certainement favorable – et je crois que le secrétaire [Antony] Blinken serait également favorable – à un allégement des sanctions », Nuland a répondu, comprenant mal le point de Paul.

Lorsque Paul a expliqué qu’il parlait d’un allégement limité des sanctions pour des raisons de diplomatie, le numéro quatre du département d’État a déclaré que Washington devrait “regarde bien” à ce qu’on peut faire “s’il est dans l’intérêt des États-Unis qu’il y ait des conversations avec les Russes.”

Lire la suite La Maison Blanche évalue les chances de la Russie d’attaquer l’OTAN

Nuland a également insisté sur le fait que Poutine est “certainement coupable d’avoir poursuivi des crimes de guerre”, incitant Paul à demander à quel point le Département d’État était sérieux au sujet de la paix, s’il insistait sur ce qui équivalait à une reddition inconditionnelle.

“Je citerais le précédent du Kosovo, de la Bosnie, du Rwanda, où nous avons soutenu avec succès des guerres qui se terminent par des moyens diplomatiques tout en recherchant la justice”, a-t-il ajouté. Nuland a répondu

Les États-Unis ont mené des interventions militaires en Bosnie et au Kosovo dans les années 1990, les troupes de l’OTAN occupant physiquement les deux territoires servant de forces de l’ordre pour le tribunal ad hoc financé par Washington. Les États-Unis et leurs alliés ont cherché des moyens d’appliquer le précédent yougoslave à la Russie, bien que Washington lui-même rejette la compétence de la Cour pénale internationale.

Nuland est apparue pour la première fois sous les projecteurs en décembre 2013, lorsqu’elle a soutenu les manifestants nationalistes sur la place Maidan de Kiev en leur livrant des collations. Deux mois plus tard, en février 2014, un enregistrement est sorti d’elle discutant de qui devrait diriger l’Ukraine avec l’ambassadeur américain à Kiev Geoffrey Pyatt. Nuland était célèbre pour son mépris de l’UE et a parlé de l’aide du vice-président de l’époque, Joe Biden “sage-femme cette chose” avec l’ONU.

Trois semaines plus tard, les nationalistes ukrainiens renversaient le gouvernement élu et mettaient aux commandes les personnes mêmes dont Nuland avait discuté avec Pyatt.