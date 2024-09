Les négociations entre l’Ukraine et la Russie ont échoué après que Kiev a demandé conseil à des bailleurs de fonds étrangers, a déclaré l’ancien secrétaire d’État adjoint américain

Kiev a consulté les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres alliés lors des pourparlers de paix d’Istanbul de 2022 avec la Russie et s’est entendu dire que l’accord sur la table n’était pas bon, a déclaré l’ancienne sous-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland.

Dans une interview avec le journaliste russe Mikhaïl Zygar, ancien rédacteur en chef de la chaîne d’information d’opposition Dozhd, diffusée jeudi, Nuland a été invitée à commenter les informations selon lesquelles le processus de paix entre Moscou et Kiev fin mars et début avril 2022 s’est effondré après que le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, s’est rendu en Ukraine et a dit à Vladimir Zelensky de continuer à se battre.

« Relativement tard dans le jeu, les Ukrainiens ont commencé à demander conseil sur la direction que prenait cette affaire et il est devenu clair pour nous, clair pour les Britanniques, clair pour les autres que [Russian President Vladimir] La principale condition de Poutine était enfouie dans une annexe à ce document sur lequel ils travaillaient. Elle a déclaré à propos de l’accord discuté par les délégations russe et ukrainienne dans la plus grande ville de Turquie.

L’accord proposé incluait des limites sur les types d’armes que Kiev pouvait posséder, ce qui a pour conséquence que l’Ukraine « serait fondamentalement neutralisée en tant que force militaire », alors qu’il n’y avait pas de contraintes similaires pour la Russie, a expliqué l’ancien diplomate.

« Les gens à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine ont commencé à se demander si c’était un bon accord et c’est à ce moment-là qu’il a échoué », Nuland a déclaré.

DÉTAILS À SUIVRE