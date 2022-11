Nul doute que nous jouerons le prochain match avec le même esprit : l’entraîneur espagnol Luis Enrique

Luis Enrique pense que la faim de l’Espagne ne fera qu’augmenter après avoir enregistré la plus grande victoire du pays en Coupe du monde lors d’une raclée catégorique 7-0 contre le Costa Rica mercredi.

Les champions de 2010 ont dominé leurs adversaires, qui n’ont pas réussi un tir au but pendant tout le match, et lors de leur deuxième match de groupe dimanche, ils affrontent une Allemagne désespérée, battue 2-1 par le Japon plus tôt.

La précédente victoire record de l’Espagne était une raclée 6-1 contre la Bulgarie lors de la Coupe du monde 1998, un match dans lequel Luis Enrique avait marqué pour La Roja.

Cependant, alors que l’entraîneur espagnol pense que trop de flatterie peut affaiblir la détermination d’une équipe, il est convaincu que son équipe restera ancrée et concentrée.

“Je ne doute pas que nous jouerons le prochain match avec le même esprit, sinon plus”, a déclaré Luis Enrique aux journalistes.

“Je n’ai aucun doute. C’est vrai que les louanges vous affaiblissent, mais ne vous inquiétez pas pour ce groupe de joueurs, je les vois tous les jours. (Ça n’arrivera pas) parce qu’il y aura des changements dans le line-up, parce qu’ils veulent concourir, travailler dur.

“Je doute que cela se produise, ce n’est jamais arrivé, c’est un groupe de personnes prêtes à faire les choses de la bonne manière.”

L’entraîneur s’est dit surpris que l’Allemagne ait perdu son premier match du Groupe E, bien qu’il ait reconnu la menace du Japon.

“C’était une surprise la façon dont ils ont commencé, l’Allemagne, contre le Japon, mais il y a des surprises dans le football, on ne sait jamais”, a déclaré l’entraîneur.

« Le Japon est une très bonne équipe, c’est une équipe dynamique, ils ont beaucoup de joueurs de qualité. On ne sait jamais dans le football. On va essayer de gagner le prochain match contre eux (l’Allemagne), on va essayer de les battre, c’est le but.”

Malgré la superbe performance au stade Al Thumama, Luis Enrique a déclaré qu’il prévoyait de changer sa composition de départ contre l’Allemagne.

Riposte opportune

La Roja a beaucoup de profondeur sur le banc, avec des joueurs comme l’attaquant de Barcelone Ansu Fati et Marcos Llorente de l’Atletico Madrid gardés en réserve.

Le débutant Alejandro Balde a remplacé Jordi Alba en seconde période et a impressionné, tandis que les remplaçants Carlos Soler et Alvaro Morata ont tous deux marqué.

“Je ne sais pas qui jouera”, a déclaré Luis Enrique à TVE.

« Si nous atteignons notre objectif, qui est de jouer sept matchs, ce sera tout le monde, pas seulement 11 joueurs.

“Je ne pense pas avoir déjà répété un line-up et je n’en répéterai probablement pas un.”

Ferran Torres a inscrit deux buts, tandis que les autres buteurs espagnols étaient Dani Olmo, Marco Asensio et l’homme du match Gavi.

L’équipe a été critiquée dans le passé pour ne pas avoir marqué suffisamment de buts et la destruction du Costa Rica a été une riposte opportune.

“Beaucoup de joueurs ont marqué”, a ajouté l’entraîneur. “J’ai toujours lu que nous manquions de buts, mais depuis que nous sommes aux commandes, nous sommes l’une des équipes qui ont marqué le plus de buts. Ce sont les Statistiques.

“Beaucoup de nos joueurs ont des buts en eux. Nous avançons après beaucoup de jeux de liaison, et je ne me suis jamais inquiété des buts.

“Nous jouons ensuite contre l’Allemagne et ils doivent gagner, et nous aussi. Nous allons célébrer, aller dîner, puis commencer à préparer ce match.

“Les éloges vous affaiblissent, mais il vaut mieux commencer à se préparer pour un match comme celui-ci.”

