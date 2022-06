Nujum Sports et la BCE conviennent d’un partenariat pour soutenir l’inclusion des musulmans dans le cricket | Nouvelles du cricket

Nujum Sports et la BCE ont annoncé un partenariat formel qui développera et guidera l’inclusion des musulmans dans le cricket, par la formation, l’éducation et des conseils pratiques.

Nujum Sports vise à promouvoir une culture d’excellence éducative pour les athlètes musulmans. Il soutient les clubs sportifs, les organisations locales et nationales et les instances sportives nationales par le biais d’ateliers de formation et de services éducatifs.

Suite au témoignage d’Azeem Rafiq et d’autres acteurs du cricket, l’ensemble du jeu s’est concentré sur la mise en œuvre d’un vaste plan d’action, convenu en novembre 2021, pour lutter contre le racisme et promouvoir l’inclusion et la diversité à tous les niveaux du sport.

Nujum a passé l’année dernière à conseiller la BCE, à fournir des conseils et des orientations sur le soutien spécifique requis pour les joueurs de cricket musulmans tout au long de l’année.

La Charte des athlètes musulmans, lancée en 2021, est l’une des principales initiatives menées par Nujum Sports. Grâce à la Charte, Nujum a apporté des améliorations à la formation, à l’éducation et à l’orientation pratique des athlètes musulmans dans toute une gamme de sports.

Nujum Sports et le partenariat de l’ECB mettront l’accent sur les besoins des joueurs et des communautés musulmanes, du football de base au cricket d’élite, ainsi que des programmes d’éducation plus larges pour le personnel, les joueurs et les clubs.

Commentant le partenariat, le fondateur et PDG de Nujum Sports, Ebadur Rahman, a déclaré : « Le cricket mérite d’être aimé et joué par tout le monde. L’équité, la diversité et l’inclusion ne sont pas des listes de contrôle que nous devons cocher, mais plutôt des outils pour nous aider dans la situation actuelle. monde de plus en plus exigeant. Le cricket change la vie de tous ceux qui y sont associés, nous sommes fiers de travailler avec la BCE pour faire de ce jeu non seulement l’amour de nos communautés, mais aussi une passerelle permettant à nos communautés d’exceller. Les athlètes musulmans de tout le pays doivent voir le leadership et le soutien, avec la BCE, nous visons à offrir cela et plus encore. »

Kate Miller, directrice de la diversité et de la communication à la BCE, a ajouté : « Au cours de l’année dernière, Nujum Sports a aidé la BCE, en particulier dans la préparation du Ramadan, nous aidant à soutenir de nombreux clubs et joueurs avec des conseils et des orientations pratiques.

« Il est essentiel pour nous de veiller à ce que le cricket soit ouvert, inclusif et accessible aux personnes de toutes confessions. Travailler avec des organisations comme Nujum nous permettra d’en savoir plus, de mieux nous connecter et de nous mettre au défi d’améliorer continuellement notre travail en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.’ ‘

Moeen Ali, joueur polyvalent d’Angleterre et ambassadeur de Nujum Sports, a déclaré : « Tout au long de mon parcours dans ce beau sport, j’ai été témoin des hauts et des bas, sans ma foi, cela aurait été une grande lutte. Il est temps que nous reconnaissions la valeur de permettre aux joueurs de cricket musulmans être qui ils sont et leur permettre de se réunir dans cette famille avec un sentiment de confiance. »

Jameel Rasheed, directeur de la communication de Nujum Sports, a ajouté : « Notre objectif est de nous assurer que le cricket, comme tous les sports, est ouvert à tous. Les athlètes musulmans, les communautés et le cricket de base musulman doivent être reconnus et compris. Nous espérons qu’avec l’aide du Grâce aux plans d’action EDI localisés de l’ECB, nous serons en mesure d’éliminer la discrimination et d’accroître l’inclusion dont nos communautés ont besoin pour s’épanouir. »