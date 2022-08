Nuits chaudes : les États-Unis en juillet établissent un nouveau record de chaleur nocturne

En parlant de nuits chaudes, l’Amérique en a eu pour les livres d’histoire le mois dernier.

La partie continentale des États-Unis a établi en juillet un record de chaleur nocturne, offrant peu de soulagement de la chaleur torride de la journée pour les personnes, les animaux, les plantes et le réseau électrique, ont déclaré les météorologues.

La basse température moyenne pour les 48 États inférieurs en juillet était de 63,6 degrés (17,6 degrés Celsius), ce qui a battu le précédent record établi en 2011 de quelques centièmes de degré. La marque n’est pas seulement la moyenne nocturne la plus chaude pour juillet, mais pour n’importe quel mois en 128 ans de tenue de registres, a déclaré Karin Gleason, climatologue de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Le creux nocturne de juillet était supérieur de plus de 3 degrés (5,4 degrés Celsius) à la moyenne du 20e siècle.

Les scientifiques parlent depuis longtemps des températures nocturnes – reflétées par des lectures minimales de plus en plus chaudes qui se produisent généralement après le coucher du soleil et avant le lever du soleil – étant cruciales pour la santé.

“Lorsque vous avez des températures diurnes qui sont à des températures record ou proches de celles-ci et que vous n’avez pas cette récupération du jour au lendemain avec des températures qui se refroidissent, cela exerce beaucoup de stress sur les plantes, les animaux et les humains”, a déclaré Gleason vendredi. “C’est un gros problème.”

Au Texas, où le maximum mensuel moyen pendant la journée était supérieur à 100 degrés (37,8 degrés Celsius) pour la première fois en juillet et où le réseau électrique était sous tension, la température nocturne moyenne était encore chaude de 74,3 degrés (23,5 degrés Celsius) – 4 degrés (7,2 degrés Celsius). ) au-dessus de la moyenne du XXe siècle.

Au cours des 30 dernières années, le minimum nocturne aux États-Unis s’est réchauffé en moyenne d’environ 2,1 degrés (3,8 degrés Celsius), tandis que les températures maximales diurnes ont augmenté de 1,9 degré (3,4 degrés Celsius) en même temps. Pendant des décennies, les climatologues ont déclaré que le réchauffement climatique dû à la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel rendrait le monde plus chaud la nuit et dans les régions polaires du nord. Une étude réalisée plus tôt cette semaine a révélé que l’Arctique se réchauffe maintenant quatre fois plus vite que le reste du globe.

La nuit se réchauffe plus rapidement parce que le réchauffement de la journée permet à l’air de retenir plus d’humidité que cette humidité aide à piéger la chaleur la nuit, a déclaré Gleason.

“C’est donc théoriquement attendu et c’est aussi quelque chose que nous voyons se produire dans les données”, a déclaré Gleason.

La NOAA a également publié vendredi ses données sur la température mondiale pour juillet, montrant qu’il s’agissait en moyenne du sixième mois le plus chaud jamais enregistré avec une température moyenne de 61,97 degrés (16,67 degrés Celsius), soit 1,57 degrés (0,87 degrés Celsius) de plus qu’au 20e siècle. moyen. Ce fut un mois de vagues de chaleur, le Royaume-Uni battant notamment son record de chaleur de tous les temps.

“Le réchauffement climatique se poursuit”, a déclaré le météorologue du Colorado, Bob Henson.

