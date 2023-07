«Nuit plus calme»: 45 000 agents de sécurité procèdent à des centaines d’arrestations et maîtrisent les manifestations en France

Les émeutes se sont poursuivies en France après la mort de Nahel M.

La police a tiré sur l’enfant mardi.

La police a procédé à des centaines d’arrestations.

Les autorités françaises ont déployé des renforts dans les villes brûlantes et avaient procédé à des centaines d’arrestations tôt dimanche, lors de la cinquième nuit de troubles déclenchés par la mort par balle de la police d’un jeune de 17 ans qui avait été inhumé la veille.

Au total, 719 personnes avaient été arrêtées dans toute la France à 03h00 (01h00 GMT) dimanche, a indiqué le ministère de l’Intérieur, bien que le niveau de violence semble avoir diminué depuis le début des émeutes suite à la mort de Nahel M en la banlieue parisienne de Nanterre mardi.

« Une nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de sécurité », a tweeté tôt dimanche le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Darmanin avait déclaré aux journalistes plus tôt que 45 000 membres des forces de sécurité seraient déployés dans la nuit – le même nombre que la veille.

Mais des forces et du matériel supplémentaires ont été envoyés à Lyon, Grenoble et Marseille, qui avaient auparavant connu d’intenses émeutes.

A Paris et ses régions proches, où environ 7 000 agents étaient en force, 194 personnes avaient été interpellées dimanche à 03h00.

A Marseille, la police a dispersé samedi soir des groupes de jeunes à la Canebière, la principale avenue qui traverse le centre-ville, ont constaté des journalistes de l’AFP.

A minuit, les autorités de Lyon et de Marseille signalaient moins d’incidents que la nuit précédente, avec 77 personnes interpellées vers 01h30 dans les deux villes.

Un certain nombre de villes ont imposé des couvre-feux pendant la nuit.

Les protestations contre la mort de Nahel, qui était d’origine algérienne, ont de nouveau révélé les graves tensions raciales dans la France moderne, augmentant la surveillance de la police, qui a longtemps été accusée de cibler les minorités.

La crise est une évolution extrêmement malvenue pour le président Emmanuel Macron, qui avait hâte de poursuivre son deuxième mandat après avoir vu des mois de protestations qui ont éclaté en janvier contre le relèvement de l’âge de la retraite.

Des policiers français patrouillent devant l’Arc de Triomphe dans le quartier des Champs-Élysées à Paris, quelques jours après qu’un garçon de 17 ans a été tué par la police à Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris. La police française a arrêté 1 311 personnes dans tout le pays au cours d’une quatrième nuit consécutive d’émeutes suite au meurtre d’un adolescent par la police, a indiqué le ministère de l’Intérieur. AFP PHOTO : Charly Triballeau, AFP

Signe de la gravité de la crise, il a reporté une visite d’Etat en Allemagne qui devait débuter dimanche.

La cérémonie funéraire de Nahel a eu lieu samedi à Nanterre, où il vivait, avec des centaines de personnes se rassemblant pacifiquement avec sa mère et sa grand-mère.

Une cérémonie a eu lieu en début d’après-midi à la mosquée de Nanterre, et il a été inhumé dans le cimetière géant du Mont Valérien de la région.

Elle s’est terminée à 15h30 GMT et s’est déroulée « en réflexion et sans incidents », a déclaré un témoin à l’AFP.

Afin de limiter la violence en cours, les bus et les tramways en France ont cessé de circuler après 21h00 et la vente de grands feux d’artifice et de liquides inflammables a été interdite.

La ville portuaire de Marseille a été le théâtre d’intenses affrontements et pillages, y compris dans des quartiers populaires longtemps négligés visités par Macron en début de semaine.

Les autorités sont allées plus loin en arrêtant tous les transports urbains à partir de 18h00, y compris les métros, et en interdisant toutes les manifestations jusqu’à dimanche.

Des renforts de police ont été envoyés dans la ville, dont des véhicules blindés et deux hélicoptères.

Macron a exhorté les parents à assumer la responsabilité des émeutiers mineurs, dont un tiers étaient « jeunes ou très jeunes ».

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a déclaré samedi que 30% des personnes arrêtées étaient des mineurs, tandis que Darmanin a déclaré que l’âge moyen des personnes arrêtées n’était que de 17 ans.

Les troubles ont suscité des inquiétudes à l’étranger, la France accueillant la Coupe du monde de rugby à l’automne et les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024.

La Grande-Bretagne et d’autres pays européens ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs pour avertir les touristes de rester à l’écart des zones touchées par les émeutes.

Des manifestants passent devant une poubelle incendiée lors d’affrontements avec la police à Marseille, dans le sud de la France, après une quatrième nuit consécutive d’émeutes en France à la suite du meurtre d’un adolescent par la police. AFP PHOTO : Clément Mahoudeau, AFP

Le consulat de Chine à Marseille a également averti ses citoyens d' »être vigilants et de faire preuve de prudence » après que les médias officiels ont rapporté qu’un bus transportant des touristes chinois dans la ville du sud avait été bombardé de pierres jeudi.

Les troubles ont eu un impact majeur sur les événements culturels en France, la chanteuse Mylène Farmer étant contrainte d’annuler les concerts dans les stades et la maison de couture française Céline annulant son défilé de mode masculine à Paris prévu ce week-end.

Un policier de 38 ans a été inculpé d’homicide volontaire suite à la mort de Nahel et placé en détention provisoire.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré vendredi que le meurtre de l’adolescent d’origine nord-africaine était « un moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale dans l’application des lois ».

Le ministère français des Affaires étrangères a rejeté les critiques, affirmant que toute suggestion de discrimination systémique dans les forces de police était « totalement infondée ».