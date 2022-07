“ Nuit et jour ” Après son transfert l’été dernier, la recrue de la Marine Tre Jones s’installe pour la deuxième saison à Oswego East – Shaw Local

AURORA – Tre Jones a provoqué un rugissement de la ligne de touche d’Oswego East lorsqu’il a lancé un défenseur. Il a pris le commandement en les rassemblant en un grand groupe.

Un an plus tard, les pieds de Jones sont fermement ancrés au sol en tant que leader des Wolves.

Le quart-arrière senior a pris la décision au milieu de l’été dernier de retourner dans son district natal et d’être transféré de Montini à Oswego East. Sans le bénéfice d’une préparation typique, Jones a quand même mené les Wolves à cinq victoires consécutives pour commencer la saison et à un record de 6-3 en saison régulière.

Alors que Jones, qui s’est récemment engagé dans la Marine, réfléchissait à ses progrès après un entraînement conjoint avec Metea Valley le 7 juillet, il ressemblait à un quart-arrière clairement à l’aise dans sa peau au sein du programme.

“Nuit et jour depuis l’année dernière, complètement nuit et jour”, a déclaré Jones. « Je n’étais même pas avec ces gars à cette époque l’an dernier. C’est une bonne situation d’être dans un système pendant une année complète. Nous sommes bien placés en ce moment. »

Jones, une double menace dynamique, a lancé pour 853 verges et huit touchés et a couru pour 310 verges et cinq touchés pour Oswego East l’automne dernier.

L’entraîneur des Wolves, Tyson LeBlanc, est cependant ravi de voir ce que Jones peut faire avec une année dans le système à son actif.

“Cela fait toute la différence”, a déclaré LeBlanc. «Vous parlez de compréhension de l’attaque, vous parlez de rapport avec les gars de l’équipe, vous ressentez pour les receveurs, tout cela fait une différence. Le travail qu’il a fait, il s’est amélioré et le temps qu’il a passé avec l’équipe fait toute la différence.

En effet, Jones a déclaré que construire cette chimie avec ses receveurs pendant l’intersaison est peut-être son travail le plus important depuis l’année dernière.

“Je travaille juste sur des trucs de chronométrage, être capable d’être avec mes gars pendant une intersaison complète”, a déclaré Jones. “Le football, c’est du timing et de l’anticipation. Lorsque vous êtes capable de faire ce genre de choses, lorsque vous êtes capable de connaître vos gars, cela rend le jeu beaucoup plus facile au début de la saison.

Le talent entourant Jones sera très différent.

Oswego East a diplômé son receveur n ° 1, Ty Carlson, et le porteur de ballon rapide Darquel Sanders. Mais Josh Polubinski est un an après sa transition de quart-arrière à receveur. Son frère Mike Polubinski, un safety, jouera un receveur, et LeBlanc a dit que Jalen Lewis est un autre receveur de qualité. Oshobi Odior apporte une taille de 6 pieds 2 pouces et 245 livres au champ arrière, et LeBlanc aime aussi Aiden Moriarty à l’arrière.

“Nous avons de bonnes pièces autour de Tre”, a déclaré LeBlanc. “Ce sont de nouvelles pièces par rapport à ce que nous avions l’année dernière, mais je pense que le temps qu’il a passé avec ces gars remplace le fait d’avoir les seniors l’année dernière avec un nouveau quart-arrière.”

Juny Almeida joue la défense tout en affrontant Metea Valley lors d’un entraînement le jeudi 7 juillet 2022 à Metea Valley. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Alors que Jones pilotera l’attaque d’Oswego East, le secondeur senior Juny Almeida sera le leader de l’autre côté du ballon.

Partant de troisième année, Almeida passe au poste de secondeur extérieur après avoir joué au cours des deux dernières saisons.

« Juste un gamin qui ne parle pas mais qui est un dur à cuire, qui fait son travail, se met en position de faire des jeux », a déclaré LeBlanc. “Il fait partie de ces gars dont on remarque toujours qu’il est autour du ballon. Il met la main sur beaucoup de passes. Nous pensions le mettre à l’extérieur où il y a un peu plus d’action avec les passes. Grand chef. Chaque fois que vous avez des partants de trois ans, vous vous appuyez fortement sur ces gars-là le vendredi soir.

Almeida a eu une intersaison chargée. Il a travaillé dans des camps aux collèges North Central et Lake Forest, et au camp Rise and Fire à Wheaton. Non engagé, il a effectué trois visites, notamment à Wartburg et à Knox. Il aime ce qu’il voit de la défense des Wolves qui l’entoure.

“Faire plutôt bien, commencer à se faire davantage confiance”, a déclaré Almeida. «Je peux faire plus confiance à mes coins. Je sens que nous serons vraiment bons cette saison.

Cette saison commence dans un peu plus de six semaines, le 26 août contre Waubonsie Valley. Les Wolves ont d’abord un programme chargé en juillet, y compris un voyage à 7 contre 7 à Downers Grove South le 16 juillet.

“De toute évidence, vous êtes impatient d’assister à ce premier match, mais vous voulez également 10 semaines supplémentaires pour vous y préparer”, a déclaré LeBlanc. «Je me sens bien là où nous en sommes. Nous avons des choses à nettoyer, mais nous avons une équipe que je ne pense pas avoir besoin de faire beaucoup de choses fantaisistes. J’espère que nous pourrons être physiques, rapides et athlétiques.