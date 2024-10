Nuit Blanche envahit Toronto ce soir. Voici ce qu’il faut savoir sur les fermetures de routes et le service TTC – CP24

La Nuit Blanche annuelle de Toronto est de retour et avec elle des fermetures de routes.

L’événement artistique qui durera toute la nuit débutera à 19 heures et se poursuivra jusqu’à 7 heures du matin dimanche.

Plus de 80 œuvres d’art créées par des artistes locaux, nationaux et internationaux seront exposées dans toute la ville. Le thème de cette année est « Combler les distances ».

« C’est une opportunité de recalibrage et de reconnexion avec notre ville, notre monde et entre nous, dans l’espace public », un communiqué sur l’événement remarques.

« Chaque pièce posera une question : comment l’impact de la distance se manifeste-t-il sur nos corps, dans la ville et au-delà ? Comment l’art pourrait-il physicaliser et magnifier différentes distances ? Comment l’art peut-il nous rapprocher des pensées, des sentiments et des expériences des autres en dehors de nos domaines géographiques, sociaux et politiques immédiats ? Comment l’art peut-il jouer avec la distance pour offrir des perspectives différentes et inviter à la reconnexion ? »

Selon la Ville de Toronto, le programme de la Nuit Blanche 2024 comprendra également trois expositions et une série de conférences, de visites et d’ateliers.

Voici ce que vous devez savoir :

Fermetures de routes

Il y a un certain nombre de fermetures de routes commençant dès samedi matin en lien avec l’événement.

· Les voies en direction est de Queens Quay West seront fermées de la rue Bathurst à l’avenue Lower Spadina.

· Les voies en direction est de Queens Quay East seront fermées, de la rue Younge à la rue Lower Sherbourne.

· Dockside Drive sera fermé entre Knapp Lane West et Richardson Street

D’ici 18 h samedi soir, les fermetures de routes suivantes seront également en vigueur :

· Boucle de la promenade Colonel Samuel Smith Park entre le chemin Colonel Sam Smith Park et la promenade Colonel Samuel Smith Park.

Toutes les routes rouvriront dimanche midi.

Modifications d’itinéraire TTC

Le TTC sera offre service toute la nuit sur les lignes 1 et 2 pendant le week-end de la Nuit Blanche.

Les trains circuleront toutes les 15 minutes à partir de 1h30, le service régulier reprenant le dimanche à 8h.

De plus, certains bus et tramways fonctionneront selon des horaires prolongés, notamment :

· 903 bus Kennedy Station-Scarborough Express – ces bus fonctionneront toute la nuit, avec des bus supplémentaires le long du parcours

· La ligne 100 Flemingdon Park ajoutera des bus pour un service de nuit vers l’installation artistique du musée Agha Khan.

· 944 bus Kipling South Express, de la gare de Kipling au campus Lake Shore du Humber College, fonctionneront toute la nuit.

· Le tramway 511 Bathurst sera en opération toute la nuit

· Des tramways supplémentaires seront en service sur des itinéraires tels que le 501 Queen, le 301 Queen Night, le 503 Kingston Road, le 303 Kingston Road Night, le 504 King, le 304 King Night et le 511 Bathurst.

Les itinéraires suivants seront déviés en raison de fermetures de routes, à partir de 19 h le samedi jusqu’à 8 h le dimanche :

· 65 législature

· 365 Soirée parlementaire

· 114, quai Queens Est

· 202, plage des Cerisiers

· 509, front de mer

· 510 Spadina