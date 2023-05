Nuggets vs Heat: prévision des finales NBA, choix, cotes du match 1, cotes de la série, calendrier

Les finales NBA sont fixées ! Les Denver Nuggets affronteront le Miami Heat pour avoir une chance de tout gagner à partir de jeudi.

Denver avait le meilleur bilan de la Conférence Ouest cette saison et était considéré comme l’un des favoris du titre avant les séries éliminatoires. D’un autre côté, le Heat avait besoin de deux matchs de qualification pour se qualifier pour les séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 8 de la Conférence Est. C’est l’une des raisons pour lesquelles les Nuggets sont devenus d’énormes favoris pour remporter la série et le titre.

Les Heat sont à la recherche de leur quatrième titre de champion, mais le premier en 10 ans. Les Nuggets sont à la recherche de leur premier championnat de ligue dans l’histoire de la franchise.

Qui avez-vous hissé le trophée Larry O’Brien – Jimmy Butler et le Heat ou Nikola Jokić et les Nuggets?

Jetons un coup d’œil à la série à venir du point de vue du jeu. Voici tout ce que vous devez savoir sur les cotes de la série, les cotes du jeu 1 – les écarts de points, les lignes de financement, le total Over / Under – et un choix d’expert de l’analyste des paris sportifs FOX Jason McIntyre.

Chaleur à Pépites20 h 30 HE jeudi, ABC (ouverture de la série)

Écart de points : Nuggets -8,5 (Les pépites sont favorisées pour gagner par plus de 8,5 points, sinon couverture thermique)

Ligne d’argent : Nuggets -390 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 12,56 $ au total) ; Heat +310 outsiders pour gagner (pariez 10 $ pour gagner 41 $ au total)

Score total Plus/Moins : 218,5 points marqués par les deux équipes combinées

GAGNANT DE LA SÉRIE

Pépites : -400 (pariez 10 $ pour gagner 12,50 $ au total)

Chaleur: +290 (pariez 10 $ pour gagner 39 $ au total)

Nick Wright doit-il des excuses aux Nuggets ? Nick Wright dit que Nikola Jokić est une série loin de prouver qu’il est l’un des plus grands joueurs du monde.

SAISON RÉGULIÈRE EN TÊTE À TÊTE

30 décembre: aux Nuggets 124, Heat 119

13 février: Nuggets 112, à Heat 108

Horaire, partitions de la série (toutes les heures à 20h30 HE, TV ABC):

Jeu 1 : Chaleur aux Nuggets, jeudi

Jeu 2 : Chaleur chez Nuggets, dimanche

Jeu 3 : Nuggets at Heat, 7 juin

Jeu 4 : Nuggets at Heat, 9 juin

Jeu 5 : Chaleur chez Nuggets, 12 juin*

Jeu 6 : Pépites en chaleur, 15 juin*

Jeu 7 : Chaleur chez Nuggets, 18 juin*

* = si nécessaire

Sélection par l’analyste des paris sportifs FOX Jason McIntyre:

La finale de la NBA oppose deux équipes amusantes à regarder l’une contre l’autre. De l’Est se trouvent les Miami Heat, n ° 8, une équipe sur une course historique. De l’Ouest vient une équipe qui a été la meilleure de cette conférence depuis décembre mais qui n’a pas été respectée sur le marché des paris jusqu’à présent. Cette équipe est, bien sûr, les Denver Nuggets.

Le Heat a perdu un match de barrage à domicile contre les Atlanta Hawks, puis a suivi Chicago à la fin du quatrième quart avant de se rallier pour avancer. Personne ne les avait battus les Milwaukee Bucks, tête de série, surtout après avoir perdu leur troisième meilleur buteur, Tyler Herro, et ses 20,1 points par match en raison d’une fracture de la main droite.

Mais le Heat, qui était 27e au tir à 3 points lors de la saison régulière, a pris feu en profondeur. À l’approche de la finale, ils sont l’une des meilleures équipes de tir à 3 points des séries éliminatoires.

Le Heat a été battu pendant la saison régulière. Ils ont raté le deuxième plus grand nombre de matchs en raison de blessures et étaient +12500 pour remporter le titre lorsque les séries éliminatoires ont commencé.

Jimmy Buckets est l’homme, mais Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Strus et Duncan Robinson ont tous pris feu au cours de cette course.

Il convient de noter que Denver n’est pas une grande équipe défensive. Alors qu’ils sont premiers des séries éliminatoires en termes d’efficacité offensive, les Nuggets ne sont que septièmes en défense. Ils ont cédé 121 et 129 points lors de matchs consécutifs contre les Suns.

Il y a un scénario où le Heat continue son tir torride à 3 points, Butler réussit avec Aaron Gordon et Erik Spoelstra prépare des défenses exotiques pour ralentir le Joker.

Vous ne pouvez pas choisir Miami dans cette série si vous êtes attaché aux chiffres et croyez que le soleil se lève et se couche avec des statistiques. En tant que personne qui a été victime de cela en choisissant Boston contre Miami, je jure de ne pas laisser cela se reproduire. Six joueurs de Heat ont une moyenne à deux chiffres dans la série de Boston, dont Martin et Robinson sur le banc.

Miami pourrait-il être mieux sans Herro ? Défensivement, il n’y a pas de maillons faibles à chasser. Je me demande comment le Heat prévoit de défendre le match à deux de Denver entre Jokić et Jamal Murray. Vous pouvez aller avec Bam Adebayo et Butler, mais ce sera extrêmement éprouvant pour Butler de devoir gérer Jokić lorsqu’il publiera.

Butler est un défenseur exceptionnel, mais il ne peut pas avoir de faute car il est le pivot de l’attaque de l’équipe. Spoelstra libérera-t-il à nouveau la zone? Eh bien, les Nuggets auront neuf jours pour s’y préparer.

Denver, quant à lui, peut basculer entre Gordon, Kentavious Caldwell-Pope et même Bruce Brown sur Butler.

Nous en saurons beaucoup sur cette série après le match 1. Le Heat a remporté six matchs 1 consécutifs, remontant à la saison dernière, et ils en ont remporté trois de suite pour se qualifier pour la finale dans la bulle en 2020.

Une autre note à retenir : l’avantage de Denver sur le terrain sera annulé avec un jour de congé supplémentaire entre presque tous les matchs de la série.

En fin de compte, je continue à proposer les Nuggets pour le gagner d’autant plus que j’explore tous les angles. Ne sous-estimez jamais le cœur d’un champion, alors cherchez Miami pour donner à Denver tout ce qu’il peut gérer, mais les Nuggets l’emporteront à la fin.

Vous pouvez parier sur les Nuggets pour gagner la série, mais le jus est lourd. Si vous recherchez un pari avec un bon retour, prenez Denver pour gagner dans le match 7.

PICK: Nuggets (+350; misez 10 $ pour gagner 45 $ au total) pour gagner dans le jeu 7

PICK: Nuggets (-360) pour remporter le titre

