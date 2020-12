Pour aider les Denver Nuggets de retour à en savoir plus sur leurs nouveaux coéquipiers, l’entraîneur Michael Malone a lancé dimanche la première séance d’entraînement de groupe de la saison avec une vidéo montrant les faits saillants des sept ajouts à la liste.

Malone a enregistré les clips de Facundo Campazzos pour la fin. Et le centre des Nuggets Nikola Jokic a commencé à maudire son entraîneur quelques instants plus tard.

La raison: Jokic avait déjà vu ce que le Campazzo de 1,20 mètre de long peut faire de son mieux. Certains des clips que Malone a choisis pour l’occasion étaient ceux de la Coupe du monde de basket-ball 2019, où Campazzo a organisé un spectacle éblouissant qui a conduit l’Argentine devant Jokic et la Serbie en quarts de finale.

Bientôt, espère Malone, Jokic et Campazzo feront équipe pour des moments similaires.

Je ne vois pas comment tu ne peux pas tomber amoureux d’un jeune homme comme Facu, a déclaré Malone. Il est de petite taille, mais comme je l’ai dit, vous ne pouvez pas le juger par cela. Vous le jugez par son cœur qui est très, très grand. Et il fait des pièces que la plupart des gens ne pensent même pas ou ne voient même pas.

Malone pense que les Nuggets avec Jokic et Campazzo comptent désormais deux des meilleurs passeurs du monde dans une seule équipe. Ce n’était que l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Denver voulait Campazzo, dont les exploits dans la compétition internationale lui ont valu le surnom de The Magician. Et cet automne, Campazzo a pu quitter le Real Madrid et signer un contrat de deux ans avec les Nuggets.

Je suis enfin là, a déclaré Campazzo, 29 ans. Je suis tellement heureux en ce moment. Je me sens comme un petit enfant en ce moment. C’est un rêve, tu sais, mais je vais continuer à travailler. Ce ne sera pas facile.

Trouver un Campazzo parallèle à une recrue de la NBA qui a presque 30 ans et avec une taille rapportée de moins de 6 pieds n’est pas non plus vraiment facile.

Squeaky Johnson, mesurant quatre pieds, avait moins de 29 ans pendant quelques semaines lorsqu’il a fait ses débuts à la Nouvelle-Orléans en 2011; il a joué 15 matchs. Charlie Criss, mesurant six pieds, avait presque 29 ans lorsque sa carrière a commencé pour Atlanta en 1978; il a continué à passer huit saisons dans la ligue.

Tous les autres exemples remontent aux années 1940, les premiers jours des compétitions. Malone ne semble pas du tout inquiet. Il a plaisanté en disant que Campazzo l’aiderait avec son espagnol, mais son principal espoir est qu’il aidera les Nuggets à trouver un nouveau niveau.

Il a une grande ténacité, a déclaré Malone. Je pense que c’est un très, très bon joueur défensif, un joueur défensif perturbateur, et quand il attaque, je pense qu’il doit être l’un des cinq meilleurs joueurs de sélection et de roulis au monde. L’homme n’est pas une bonne boussole, c’est une bonne boussole. Il rend tous ses coéquipiers meilleurs. Il est extrêmement altruiste, c’est pourquoi je pense que cela s’intègre parfaitement dans notre culture.

D’autres équipes de la NBA avaient parlé à Campazzo de les rejoindre, mais il a préféré Denver pour sa conviction que les Nuggets qui se sont rendus à la finale de la Conférence Ouest la saison dernière ont réussi à se remettre de 3 Trailing -1 dans chacune de leurs deux premières séries éliminatoires. séries pour y arriver sont des prétendants au titre.

Campazzo a joué deux fois aux Jeux olympiques, la Coupe du monde de basket-ball deux fois et a quelques championnats d’EuroLeague. Et dans quelques mois, il espère ajouter les éliminatoires de la NBA à cette liste.

Les Denver Nuggets ont une équipe formidable avec laquelle ils ont très bien joué l’année dernière, a déclaré Campazzo. Les éliminatoires, ils y vont généralement, donc c’est vraiment motivant pour moi et jouer dans une équipe comme celle-ci est vraiment, vraiment génial pour moi.

