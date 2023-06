Nuggets 1 victoire loin du 1er championnat NBA après la victoire du match 4 contre Heat

La mission des Denver Nuggets était claire : venir à Miami, remporter deux victoires et rentrer à la maison avec une chance de devenir enfin champions de la NBA.

C’est officiellement là pour la prise.

L’attente de 47 ans pour Denver pourrait se terminer dès lundi, Nikola Jokic et ses Nuggets n’étant plus qu’à une victoire d’obtenir le titre qu’il convoite depuis si longtemps. Aaron Gordon a marqué 27 points, Jokic en a ajouté 23 et les Nuggets ont battu le Miami Heat 108-95 vendredi soir pour prendre une avance de 3-1 lors de la finale de la NBA.

« Nous n’avons encore rien fait », a déclaré l’entraîneur des Nuggets, Michael Malone. « Nous devons gagner un autre match pour être champions du monde. »

Bruce Brown a marqué 21 sur le banc pour les Nuggets, qui ont remporté leur cinquième match consécutif sur la route pour prendre le commandement complet. Ils auront trois chances de gagner un match pour un titre, dont deux à Denver, la première dans ce qui sera certainement une atmosphère bruyante pour le match 5.

Jamal Murray a récolté 15 points et 12 passes décisives – son quatrième match consécutif à deux chiffres – pour Denver.

« Aujourd’hui, c’était un travail d’équipe. » dit Murray. « Je ne peux même pas nommer une seule personne. Tout le monde est enfermé. Nous en avons encore une à faire. »

Jamal Murray (15 PTS, 12 AST) continue de briller en tant que passeur alors que les @nuggets remportent le quatrième match ! Il est le 1er joueur à enregistrer plus de 10 passes décisives lors de chacun de ses quatre premiers matchs de la finale 👏 #NBAFinals présenté par @YouTubeTV

Match 5 : lundi, 20h30/et le ABC pic.twitter.com/CvCTq0FzfR —@NBA

Jimmy Butler a marqué 25 points pour Miami, qui est maintenant tombé dans 3-1 trous lors de chacune de ses trois dernières apparitions en finale – celle-ci rejoignant 2014 et 2020. Bam Adebayo a récolté 20 points et 11 rebonds pour le Heat, tandis que Kyle Lowry en a ajouté 13. points.

Le Heat quitta le sol en silence, pleinement conscient des problèmes qu’ils avaient maintenant.

« Maintenant, nous sommes dans une situation où il faut gagner, à chaque match, ce dont nous sommes capables », a déclaré Butler. « Ce n’est pas impossible. »

Les Nuggets étaient les favoris écrasants pour commencer la série, pour des raisons évidentes. Denver était la tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest; Miami était la tête de série n ° 8 de la Conférence Est. Les Nuggets avaient remporté neuf des 10 dernières rencontres de saison régulière entre les équipes, et leur série de succès contre le Heat s’est poursuivie pendant quatre matchs de la finale.

« Nos gars sont enfermés, mec », a déclaré Malone. « Nous sommes concentrés. »

Denver menait par 13 avant le quatrième, et Miami est sorti pour le dernier quart avec un désespoir approprié. Le Heat a marqué les huit premiers points, Jokic a commis sa cinquième faute et a dû se rendre sur le banc avec 9:24 à faire – et il était tombé à 86-81 lorsque Butler a converti un jeu à trois points avec 8:42 restants.

Mais les Nuggets – qui se sont effondrés au quatrième quart du match 2 pour leur seule défaite de la série – ne se sont pas repliés, même avec leur double MVP toujours absent. Murray a fait un 3 points pour arrêter la poussée 8-0 de Miami, et Jeff Green a fait un énorme corner 3 près du banc du Heat pour un avantage de 94-85 avec 6:21 à jouer.

« Nous avons des gars qui peuvent intervenir, nuit après nuit », a déclaré Gordon.

Aaron Gordon livre une ÉNORME performance dans le @nuggets victoire du quatrième match pour prendre une avance de 3-1 ! 27 PTS (11-15 FG), 7 REB, 6 AST Match 5 : lundi, 20h30 HE sur ABC pic.twitter.com/m28K3OzbxC —@NBA

Jokic a vérifié avec Denver jusqu’à 10. Il est revenu avec les Nuggets jusqu’à neuf. Miami n’a pas profité de cette chance et se retrouve maintenant du mauvais côté de l’histoire. Une équipe qui a dû se démener juste pour se qualifier pour les séries éliminatoires doit maintenant réussir la course ultime pour remporter un championnat.

« C’est ce qui a été cette année pour ce groupe, donc je ne vais certainement pas baisser la tête ou abandonner », a déclaré le garde de Heat Duncan Robinson. « Ce n’est pas une option. Cela n’arrivera pas. Alors nous allons nous regrouper et prendre ce vol demain et trouver un moyen de le comprendre. »

Les équipes qui prennent une avance de 3-1 lors de la finale de la NBA ont remporté 35 des 36 fois précédentes, et le Heat devra renverser cette tendance pour empêcher Denver de remporter son titre.

« Nous avons un groupe incroyablement compétitif », a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. « Nous avons tout fait à la dure et c’est ainsi qu’il va falloir le faire maintenant – encore une fois. Et tout ce sur quoi nous allons nous concentrer, c’est de ramener cette chose à la 305. Ramenez cette chose à Miami. Et les choses peuvent changer très rapidement. »

