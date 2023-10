Nugget revient et confronte papa Ravi au sujet d’être un meurtrier à EastEnders

RAVI Gulati s’inquiète pour son fils Nugget qui a disparu après avoir fait une découverte choquante.

Cependant, le garçon revient dans les prochaines scènes d’EastEnders diffusées la semaine prochaine et affronte son père une fois pour toutes.

BBC

Nugget Gulati a disparu de Walford dans des scènes récentes du feuilleton BBC One[/caption] BBC

Le garçon revient à Albert Square la semaine prochaine[/caption] BBC

Et il affronte son père Ravi – mais il y a plus[/caption]

Nugget Gulati (joué par Juhaim Rasul Choudhury) a été dévasté d’apprendre que son père était un meurtrier et a disparu dans la nuit, laissant Ravi (Aaron Thiara) hors de lui.

Comme les téléspectateurs réguliers du feuilleton s’en souviendront, Ravi a assassiné l’homme qui l’a élevé, Ranveer Gulati, en 2022, avant qu’il ne soit révélé que Nish Panesar était son père biologique.

Peu de temps après la disparition de l’adolescent, la police a remué ciel et terre pour le rechercher, mais Nugget n’a pas encore été retrouvé sur le feuilleton BBC One.

Il y a un nouveau développement la semaine prochaine alors que Ravi rencontre Jack Branning (Scott Maslen) et apprend que Nugget a été aperçu.

Ravi se dirige vers le n°41 pour partager la bonne nouvelle alors que Suki Panesar (Balvinder Sopal) reçoit un appel secret de Nugget où elle accepte de le rencontrer.

La femme d’affaires a déclaré à Nugget que Ravi était responsable de la mort de Ranveer Gulati et qu’il était le seul résident d’Albert Square à pouvoir entrer en contact avec lui pendant son absence.

Ravi se méfie du comportement de Suki et une dispute furieuse éclate alors qu’il l’accuse de savoir où se trouve Nugget, mais elle se cache avant de tout révéler plus tard à son mari Nish (Navin Chowdhry).

Nish est connu pour son attitude abusive et contrôlante envers Suki, comment réagira-t-il lorsqu’elle décidera de s’ouvrir à lui ?

Plus tard, Ravi aperçoit Nish et Suki en train de s’enfuir rapidement et demande à Jack de suivre la voiture de son père.

Ravi arrive rapidement derrière le couple pour organiser la rencontre, mais est choqué lorsque la mère de Nugget, Priya, entre dans l’appartement où il se cache.

L’actrice Sophie Khan Levy fera ses débuts à EastEnders la semaine prochaine dans le rôle de l’ancienne petite amie de Ravi, Priya et de la mère de Nugget… et de leur fille secrète Avani (Aaliyah James).

Ravi est choqué de voir Priya et ramène Nugget à Walford.

De retour chez elle, Suki avoue à Nish qu’elle croit aux accusations de Denise contre Ravi mais rien ne garantit que l’homme d’affaires sera tout aussi convaincu.

Priya arrive plus tard à Walford à la recherche de Nugget alors que la police arrive pour l’interroger sur les raisons de son départ.

Nugget exige des réponses de Ravi mais il nie tout, ce qui le pousse à chercher une confirmation auprès de Suki.

Plus tard, Priya sort en trombe tandis que Ravi et Nugget les suivent rapidement, mais ils sont choqués d’être accueillis par Avani, Priya et la fille de Ravi, dont Ravi ignorait l’existence.

Ravi avouera-t-il un jour avoir tué Ranveer ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Nugget a été dévasté d’apprendre que Ravi a tué Ranveer[/caption] BBC

Il revient sur la Place avec sa mère et sa sœur secrète[/caption]