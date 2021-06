Nugget de poulet en forme de membre d’équipage très Sus ‘Parmi nous’ se vend pour Rs 72 Lakh

Déplacez-vous sur les NFT, c’est peut-être l’ère des pépites au lieu des jetons non fongibles. Dans ce qui sera l’une des choses les plus bizarres à avoir vendu en ligne après une guerre d’enchères intense, une seule pépite de poulet McDonald’s en forme de coéquipier du jeu multijoueur populaire Among Us vient de se vendre pour un record de 99 997 $ sur eBay. La pépite a commencé à un prix modeste – étant cotée pour seulement 99 cents le 28 mai. Pendant un certain temps, après son inscription, il n’y a pas eu d’offres. Puis, deux jours après sa première inscription, quelqu’un a placé (à l’époque) une première offre étonnamment élevée de 14 869,69 $ sur la pépite, puis Internet a fait son travail. Le prix final de 99 997,00 $ a été établi en fin de soirée le 3 juin.

Cela peut sembler beaucoup, mais c’est le prix à payer pour le battage médiatique. En plus d’être juste une pépite en forme de coéquipier, elle provenait également du repas K-Pop BTS. Mais la pépite peut-elle réellement être mangée ou est-ce juste le prix du battage médiatique? Le vendeur a mentionné que la pépite « sera congelée puis scellée à l’air pour assurer la fraîcheur avec une méthode d’expédition sécurisée ».

Il y avait aussi une note : « Ce produit alimentaire a une date de péremption moyenne d’environ 14 jours et sera livré avant la date de péremption. »

Lorsque la nouvelle de la pépite a fait son chemin sur Twitter, Xbox (de toutes les plateformes) a répondu au message pour inclure au moins la trempette sichuanaise. Il s’avère que le vendeur a décidé de l’inclure.

Pour ce prix, il doit être accompagné de sauce sichuanaise. — Xbox (@Xbox) 1 juin 2021

Le vendeur a toutefois ajouté que l’état de la pépite est « Usagé ». Presque comme s’il s’agissait d’un imposteur.

Among Us est un jeu de déduction sociale multijoueur en ligne, développé et publié par le studio de jeux américain InnerSloth et sorti le 15 juin 2018. Le jeu se déroule dans un cadre sur le thème de l’espace où les joueurs assument chacun l’un des deux rôles, la plupart étant des coéquipiers, et un nombre prédéterminé étant des imposteurs. Après l’interdiction de PUBG en Inde, le jeu a atteint une immense popularité et, dans les classements mondiaux, a rassemblé près de 400 000 joueurs Steam simultanés la semaine dernière, dépassant la franchise vétéran PUBG. Une équipe de plusieurs joueurs démarre, et un ou deux d’entre eux est un « imposteur ». Le travail de l’imposteur est de saboter les tâches et de tuer l’équipage. Le travail de l’équipage est d’effectuer des tâches individuelles et de trouver l’imposteur.

