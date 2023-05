nubia Z60 Fold selon les rumeurs avec un écran pliant de 7,3 pouces

De nombreuses entreprises se sont lancées récemment dans le jeu des smartphones pliables – Tecno et Google, par exemple. Et plus tard cette année, la nubie entrera sur le même marché, du moins si l’on en croit une nouvelle rumeur.

Le premier pliable de la branche ZTE s’appellerait nubia Z60 Fold, et son numéro de modèle sera NX801J. À l’intérieur, on dit qu’il arbore un écran AMOLED pliable de 7,3 pouces.

Il sera alimenté par un chipset Qualcomm série 8, bien que l’on ne sache pas exactement lequel. Celui-ci sera associé à 12 Go de RAM pour un multitâche fluide, et il y aura deux variantes de stockage : 256 Go et 512 Go. Le téléphone contiendra apparemment une batterie de 5 000 mAh, avec un support pour une charge de 100 W pas moins.

Le nubia Z60 Fold devrait arriver au quatrième trimestre de cette année, donc entre octobre et décembre, dans trois coloris encore non spécifiés. Ce délai de publication laisse beaucoup de place à de nombreuses autres rumeurs et fuites à partir de maintenant, alors restez à l’écoute.

