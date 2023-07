nubia Z50S Pro devient officiel avec un objectif 35 mm et un chipset Snapdragon 8+ Gen 2

Le ZTE nubia Z50S Pro est arrivé et il y a eu un ajout de dernière minute d’un troisième coloris. Les deux premiers optent pour un look d’appareil photo sérieux avec une bosse d’appareil photo semblable à un objectif et une texture en similicuir adhérente. La troisième option s’inspire plutôt de la glace et l’îlot de la caméra est orné d’un anneau opalescent.











ZTE nubia Z50S Pro

Quel que soit le look que vous préférez, tous les trois mettent en évidence l’appareil photo car c’est le point culminant du téléphone. La star du spectacle est l’objectif 35 mm, une marque nubia, c’est un objectif 1G+6P avec une large ouverture f/1,59, OIS et un capteur 50MP 1/1,49″ assez grand.

De plus, le téléphone est équipé d’un appareil photo ultra large de 50 MP avec un objectif de 13 mm (125° FoV, f/2.0) qui se double d’une caméra macro car il peut se concentrer à seulement 2,5 cm/1 pouce. Si vous voulez prendre une photo de loin, il y a un téléobjectif 80 mm (OIS, f/2.4) avec un capteur 16MP derrière.

ZTE a partagé les premiers échantillons de caméra du téléphone, voici quelques clichés (remarque : ils ont subi une certaine compression sur Weibo).























échantillons de caméra nubia Z50S Pro

En se retournant vers l’avant de l’appareil, le Z50S Pro dispose d’un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1 260 x 2 800 pixels (452ppi, 20:9). Il s’agit d’un panneau 10 bits avec une couverture à 100 % de DCI-P3 et il prend en charge à la fois la gradation CC et la gradation PWM haute fréquence de 2 160 Hz.

Bien qu’il ne soit pas aussi axé sur le jeu que ses cousins ​​Red Magic, ce nubia est également très doué pour cela. L’écran fonctionne à 120 Hz et dispose d’un échantillonnage tactile de 1 000 Hz (échantillonnage de 720 Hz lors du suivi de plusieurs doigts).

Le cerveau du téléphone est le puissant chipset Snapdragon 8+ Gen 2, la version avec un cœur principal de 3,36 GHz et un GPU boosté. Celui-ci est maintenu au frais par une énorme chambre à vapeur de 4 233 mm².









nubia Z50S Pro : SD 8+ Gen 2 • grand VC

En parlant de puissance, le téléphone fonctionne avec une batterie de 5 100 mAh et prend en charge une charge rapide de 80 W. Selon ZTE, avec une utilisation modérée, vous pouvez tirer un peu plus de 37 heures de la batterie. En mode économie d’énergie, seulement 5 % de charge suffisent pour 6 heures de veille ou 30 minutes d’appel sur WeChat.









Le Z50S Pro dispose d’une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 80 W

Le ZTE nubia Z50S Pro peut être pré-commandé en Chine à partir d’aujourd’hui, vous pouvez le trouver sur Centre commercial ZTE. Les ventes ouvertes commencent le 27 juillet (jeudi prochain).

Il existe plusieurs versions disponibles, à commencer par une configuration 12/256 Go pour 3 700 CNY (515 $/460 €/42 250 ₹). Les autres configurations sont de 12 Go/1 To et plafonnent à 16 Go/1 To.

Notez que la version blanche est légèrement plus chère, coûtant 100 CNY de plus que les coloris équivalents noir ou kaki.