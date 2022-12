nubia Z50 annoncé avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 et une caméra principale de 35 mm

Le dernier produit phare de la série Z de nubia est ici avec le nubia Z50 et il apporte le meilleur de la marque avec le dernier Snapdragon 8 Gen 2 et un appareil photo principal équivalent de 35 mm.







nubie Z50

Il y a un AMOLED incurvé de 6,67 pouces à l’avant avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran est interrompu par une petite découpe perforée pour la caméra selfie 16MP. Nubia a équipé l’appareil de haut-parleurs stéréo réglés avec DTS: X Ultra et Snapdragon Sound.









conception nubie Z50

Le département de la caméra apporte une caméra principale Sony IMX 787 personnalisée de 64 MP avec une taille de capteur de 1/1,3″ et un objectif équivalent de 35 mm qui devrait être parfait pour les portraits. Le deuxième capteur à l’arrière est un module ultra large de 50 MP (équivalent de 14 mm) avec autofocus qui sert également de caméra macro.









configuration de la caméra nubia Z50

Le Snapdragon 8 Gen 2 est associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0 tandis que le côté logiciel est couvert par MyOS 13 au-dessus d’Android 13. Le téléphone dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 80 W.











nubia Z50 en noir, blanc et vert

Nubia Z50 est disponible en noir, blanc et vert. La version d’entrée de gamme 8/128 Go coûtera 2 999 CNY (430 $). Il existe une version 12/256 Go pour 3699 CNY (530 $) ainsi qu’un modèle 12/512 Go pour 3 999 CNY (573 $). La RAM de 16 Go et la version de stockage de 1 To les plus vendues se vendront 5 999 CNY (860 $). Les ventes ouvertes en Chine commencent le 23 décembre.

Source (en chinois)