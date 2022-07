nubia Z40S Pro arrive avec SD 8+ Gen 1, charge rapide 120W en option

nubia a dévoilé une révision « S » de son nubia Z40 Pro. Le téléphone passe au chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (à partir du 8 d’origine) et apporte une batterie et un système de charge améliorés. Il y a aussi une édition spéciale avec un look science-fiction, mais commençons par le début.

Le nubia Z40S Pro est alimenté par la puce 8+ Gen 1, associée à la RAM LPDDR5 (8, 12 ou même 18 Go) et UFS 3.1 (128, 256, 512 Go ou une option haut de gamme de 1 To). La puce est maintenue au frais par une chambre à vapeur plus grande que celle avec laquelle le téléphone non S devait fonctionner (qui avait également le chipset le plus chaud), plus une feuille de graphène et une pâte thermique avec des diamants synthétiques (qui ont une conductivité thermique très élevée).









Le nubia Z40S Pro est livré avec le Snapdragon 8+ Gen 1 et une plus grande chambre à vapeur

Ensuite, la batterie. Le modèle de base est toujours livré avec une batterie de 5 000 mAh qui se charge à 80 W. Cependant, la version alternative augmente la charge à 120W. Ce modèle utilise une batterie plus petite de 4 600 mAh et une charge complète de 0 à 100 % prend 19 minutes.









Deux versions du Z40S Pro : 5 000 mAh + 80 W • 4 600 mAh + 120 W (0-100 % en 19 minutes)

Le reste est similaire au Z40 Pro d’origine. Le téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec des cadres d’un peu moins d’un millimètre d’épaisseur. Il s’agit d’un écran 144 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, une résolution de 1 080 x 2 400 pixels. Le panneau 10 bits a une couverture DCI-P3 à 100 % et une luminosité maximale de 1 000 nits.









Écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz avec cadre de 0,95 mm

Pour la version 5 000 mAh, ZTE a réussi à réduire une partie de l’épaisseur et le téléphone mesure désormais 8,05 mm, contre 8,4 mm. Cela a été fait en réorganisant l’intérieur plutôt qu’en coupant des fonctionnalités – les haut-parleurs stéréo avec DTS:X Ultra sont toujours à bord.

Tout comme les caméras. Comme ses prédécesseurs, ce modèle ne se soucie pas de la large tendance principale des appareils photo qui définit la plupart des smartphones modernes. Ceux-ci sont bons pour la photographie générale, mais pas si bons pour les sujets humains.

Le nubia Z40S Pro dispose d’un appareil photo principal de 35 mm, qui dispose également d’un mode 50 mm dédié aux portraits. Il utilise le même capteur IMX787 (1/1,7″) qu’avant derrière un objectif f/1,6 plus lumineux avec OIS. Cette caméra peut enregistrer des vidéos 4K à 120 ips.

Il y a un objectif large à bord, le module 50MP a un objectif de 116° (14 mm), qui peut faire la mise au point à seulement 2 cm (moins d’un pouce) et enregistrer des vidéos macro 8K. Une autre façon de se rapprocher de votre sujet consiste à utiliser l’objectif périscope 125 mm avec OIS et un capteur 8MP.









Le Z40S Pro prend quatre focales principales : 14 mm, 35 mm, 50 mm et 125 mm

Également à l’arrière se trouve un flash à 6 LED et un capteur de scintillement qui aide lors de la prise de vue sous un éclairage artificiel. L’approche centrée sur les personnes de l’appareil photo est soutenue par un traitement d’image qui préserve avec précision les tons chair.

Le téléphone est disponible en Magic Green et Night Sea. Et puis il y a l’édition spéciale, inspirée de l’anime chinois “Spirit Cage” et livrée avec un ensemble d’accessoires thématiques. Cela inclut également le contenu préchargé comme les sonneries et les fonds d’écran.











nubia Z40S Pro en édition spéciale Magic Green, Night Sea et Spirit cage

Parlons prix. Le nubia Z40S Pro commence à 3 400 CNY (500 $/490 €/40 000 ₹) pour l’unité de base 8/128 Go avec une batterie de 5 000 mAh et une charge de 80 W. Il existe également des versions 8/256 Go, 12/256 Go et 12/512 Go.











Informations sur les prix de la nubia Z40S Pro pour les trois modèles

Ensuite, il y a le modèle 120 W, qui commence à 4 300 CNY pour une unité 12/256 Go (635 $/620 €/51 000 ₹). Alternativement, vous pouvez obtenir des tas de mémoire – 18 Go de RAM et 1 To de stockage – pour 6 700 CNY. Enfin, il y a le modèle “Spirit Cage” (120 W, 12/256 Go) pour 4 700 CNY (700 $/680 €/55 500 ₹).









L’édition spéciale nubia Z40S Pro “Spirit Cage” est livrée avec un riche ensemble d’accessoires thématiques

Les trois versions sont déjà disponibles en prévente, vous pouvez les retrouver sur JD, par exemple. Les ventes réelles commencent le 26 juillet (mardi)

ZTE lance également trois chargeurs GaN doublés avec la technologie nubia NeoCharge 3.0. Le premier a deux ports USB-C et un USB-A avec une puissance de pointe de 65 W, au prix de 148 CNY ou 158 CNY si vous voulez la plus sophistiquée “Transparent Edition”. Si vous avez besoin de plus de puissance, le troisième chargeur peut produire 100 W au total, répartis entre trois ports USB-C et un port USB-A. Celui-ci est à 259 CNY.











Trois chargeurs GaN

