nubia Z30 Pro apporte trois caméras 64MP, un chargeur Snapdragon 888 et 120W

Il y a un nouveau produit phare de la nubie appelé le Z30 Pro et il apporte une expérience de caméra convaincante avec trois tireurs 64MP aux côtés du meilleur Snapdragon 888 de Qualcomm et un affichage de taux de rafraîchissement de 144Hz. Si ces spécifications vous semblent familières, c’est parce que nous les avons vues dans l’Axon 30 Ultra de ZTE lancé le mois dernier.







nubia Z30 Pro

Le Z30 Pro dispose d’un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le panneau peut produire des couleurs 10 bits et prend en charge HDR10 + dans un rapport hauteur / largeur de 20: 9.

À l’arrière, nous avons une caméra principale 64MP avec un capteur Sony IMX686 et OIS. Le deuxième module 64MP dispose d’un objectif 35 mm plus long pour la prise de vue tandis que le troisième capteur 64MP est un module ultra-large avec un champ de vision de 120 degrés.

Il existe également un périscope 8MP avec zoom optique 5x et zoom numérique 50x. Celui-ci a une distance focale équivalente de 123 mm et est également livré avec OIS pour faire face aux mains tremblantes lors du zoom sur des sujets.

Le Snapdragon 888 peut être couplé avec 8/12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Le front du logiciel est couvert par nubia UI 9.0 basé sur Android 11. Le nouveau skin apporte une nouvelle conception de l’interface utilisateur avec de toutes nouvelles icônes, fonds d’écran, animations et cadrans AOD. Il y a une batterie de 4600 mAh ici et nubia apporte un chargeur de 120 W qui devrait remplir la cellule de 0 à 100% en seulement 15 minutes.

Le nubia Z30 Pro sera disponible dans les couleurs noir et argent. Le modèle 8/256 Go se vendra à 4999 CNY (777 $) tandis que la version 12/256 Go coûtera 5399 CNY (840 $). Il y a un haut de gamme de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage qui coûte 5 999 CNY (932 $). Les ventes officielles en Chine devraient commencer le 25 mai.