nubia Z30 Pro apparaît dans les images officielles, VP partage plus d’échantillons de caméras

Le nubia Z30 Pro arrive le 20 mai et, dans le but de créer plus de battage publicitaire autour de lui, le vice-président de la société, M. Ni Fei, a partagé quelques teasers sur Weibo.

Nous examinons le modèle de couleur argent du Z30 Pro ici, et vous pouvez voir que l’îlot de caméra sur le panneau arrière du téléphone ressemble à celui de l’Axon 30 Ultra. Il comprend quatre tireurs, dont trois utilisent des capteurs 64MP, et le quatrième pourrait être un périscope 8MP comme celui que nous avons vu sur l’Axon 30 Ultra.









nubia Z30 Pro

En plus de partager les rendus officiels du Z30 Pro, M. Fei a également publié un image en direct du smartphone sur Weibo, montrant le téléphone en couleur noire.

D’ailleurs, le VP reconfirmé que le Z30 Pro sera livré avec un SoC Snapdragon 888, une RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. Il a également partagé une demi-douzaine de plus échantillons de caméra du smartphone. Vous pouvez les voir ci-dessous.















Exemples de caméras nubia Z30 Pro

