Nubia révèle le Red Magic 6 compatible 165Hz en Chine

Nubia a présenté aujourd’hui les Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro axés sur le jeu lors d’un événement en Chine, nous donnant notre premier aperçu officiel de la gamme de smartphones avant la sortie mondiale prévue le 16 mars, et cela n’a pas déçu.

Commençons par le Red Magic 6; bien que le smartphone n’ait pas été complètement repensé en surface, il y a beaucoup à aimer dans le nouveau modèle.

La caractéristique principale du Red Magic 6 est l’incroyable écran AMOLED 165 Hz, qui souffle les 144 Hz utilisés par les alternatives hors de l’eau. Cela aura un effet significatif dans les jeux mobiles, vous permettant de prendre le dessus sur les joueurs ennemis simplement parce que l’écran s’actualise plus rapidement, et il sera également lisse en utilisation générale. Cela est associé à un taux d’entrée tactile impressionnant de 500 Hz, ce qui signifie que l’écran capte votre toucher 500 fois par seconde, ce qui se traduit par des temps de réponse impressionnants.

Il est également plus grand que le Red Magic 5S de la génération précédente, mesurant 6,8 pouces.

En son cœur, vous trouverez le chipset Qualcomm Snapdragon 888 haut de gamme et 8 Go de RAM, qui devraient être capables d’alimenter les expériences de jeu haut de gamme à des fréquences d’images élevées souhaitées par les joueurs. Cela est associé à jusqu’à 128 Go de stockage UFS 3.1, même si cela ne vaut rien qu’il n’y ait pas de logement pour carte microSD, donc cela ne peut pas être étendu plus tard.

Pour garder les choses au frais, le Red Magic 6 utilise Ice 6.0, un large ensemble de mesures conçues pour garder le téléphone au frais pendant les sessions de jeu intenses. Il comprend un nouveau ventilateur actif de 20 000 tr / min, la chambre à vapeur « la plus fine du monde » et une couche de graphite pour absorber la chaleur du jeu de puces bestial Snapdragon 888.

Cela nécessitera une grande quantité d’énergie, mais avec une batterie combinée de 5050 mAh et une charge rapide améliorée de 66 W qui fournit une charge complète en seulement 38 minutes selon Nubia, ce n’est probablement pas quelque chose dont beaucoup de joueurs auront à s’inquiéter.

Il existe également de nouvelles améliorations logicielles, permettant aux utilisateurs de Red Magic 6 de diffuser le jeu sur un écran de PC en utilisant le port USB-C du téléphone, un ajout pratique pour les streamers qui jouent à des jeux mobiles comme Genshin Impact sur Twitch, et les déclencheurs latéraux ont fait un retour avec le Red Magic 6 aussi.

Il existe également une connectivité 5G avec Bluetooth 5.1 et une prise en charge du Wi-Fi 6.

Bien que ce ne soit pas un objectif pour la plupart des joueurs, le smartphone arbore également une configuration à triple caméra orientée vers l’arrière composée d’un vivaneau de 64Mp et de deux snappers encore non confirmés, qui, nous supposons, seront un objectif ultra-large et macro, et ils sont accompagnés une caméra selfie à objectif unique à l’avant. Compte tenu des performances précédentes de l’appareil photo, nous ne nous attendons pas à une photographie de niveau iPhone 12 Pro Max ici, mais il est bon d’avoir la possibilité de prendre une photo décente.







C’est bien beau, mais que faire si vous voulez encore plus de votre téléphone de jeu? Nubia a également révélé la mise à niveau de Red Magic 6 Pro.

Bien qu’il existe de nombreuses similitudes entre les deux modèles, le Red Magic 6 Pro offre une technologie de refroidissement thermique améliorée, arborant une «conception de lame de glace à dissipation thermique de qualité aérodynamique» qui peut réduire la chaleur à l’arrière du téléphone jusqu’à 5 degrés Celsius. L’offre de RAM est également augmentée pour maximiser les performances, atteignant 18 Go.

C’est impressionnant, mais cela drainera sans aucun doute plus d’énergie, alors Nubia a également décidé d’augmenter les capacités de charge rapide du Red Magic 6 Pro à 120 W, ce qui réduira considérablement le temps que vous passerez attaché au mur. La batterie est légèrement plus petite, à 4500 mAh, mais cela signifie qu’elle se remplira incroyablement rapidement – seulement 17 minutes selon Nubia.

Il y a aussi un boîtier électrochromatique à l’arrière de certains modèles de 6 Pro qui apparaît noir, mais en appuyant sur un bouton, il peut devenir clair et mettre en valeur les composants internes de l’appareil. C’est une niche, mais compte tenu du fait que les joueurs aiment mettre à niveau leurs PC de jeu, il est amusant de voir le fonctionnement interne d’un smartphone axé sur les jeux.

Les deux téléphones devraient bientôt être mis en vente en Chine et nous en saurons plus sur la disponibilité mondiale – y compris les prix au Royaume-Uni et aux États-Unis – lors du lancement international dans quelques semaines. Si vous voulez en savoir plus, jetez un œil aux dernières actualités de Red Magic 6.