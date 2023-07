nubia révèle la conception et les principales spécifications du Z50S Pro

Le nubia Z50S Pro arrive le 20 juillet, et aujourd’hui la marque ZTE a montré le design du nouveau téléphone. La société a également révélé certaines spécifications clés telles que le chipset, la résolution de l’écran et la capacité de la batterie.

L’appareil photo principal du Z50S Pro devrait être livré avec un nouvel appareil photo principal sur mesure avec une distance focale équivalente de 35 mm et un capteur de type 1 « , et nous supposons qu’il s’agit d’une évolution de l’appareil photo 35 mm sur le nubia Z50 Ultra d’avant cette année.





Tous les rendus révèlent que le Z50S Pro est un appareil autonome, n’ayant pas grand-chose en commun avec le vanilla Z50 ou le puissant Z50 Ultra. Ce téléphone sera livré avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2, mais l’écran manquera de fonctionnalités telles que des côtés incurvés ou une caméra sous-écran, vues dans les deux autres produits phares.

Les teasers officiels ont également révélé une charge rapide de 80 W pour la batterie de 5 100 mAh, un écran de 6,78 pouces avec une « résolution de 1,5 K », soit 1220p, et le panneau aurait une gamme de couleurs 100 % DCI-P3.





















ZTE nubia Z50S Pro

Le nouvel appareil photo 35 mm sera le principal sujet de discussion du nubia Z50S Pro. Il aura un objectif 1G + 6P qui est une ouverture en sept pièces avec un verre et six éléments en plastique. Nous ne savons encore rien sur le capteur derrière l’objectif, mais la société a confirmé que l’ouverture réelle de l’ouverture sera de 5,21 mm en diagonale, affirmant qu’il s’agit de « la plus grande de l’industrie ».















Spécifications et caractéristiques du ZTE nubia Z50S Pro

Le lancement a lieu jeudi, et nous espérons que nous apprendrons plus de détails épicés concernant le nubia Z50S Pro dans les jours précédant l’événement.

Source (en chinois) | Via