nubia Red Magic 9 avec Snapdragon 8 Gen 3 apparaît sur Geekbench

Qualcomm annoncera le chipset Snapdragon 8 Gen 3 fin octobre, mais il est déjà testé par les fabricants de téléphones. Un prototype avec le SoC est passé par Geekbench, révélant un énorme score multicœur de 5 977, soit 20 % de plus que les résultats du chipset Qualcomm actuel de deuxième génération.

Le téléphone porte le numéro de modèle NX769J, et nous supposons qu’il s’agit du ZTE nubia Red Magic 9, qui aura 12 Go de RAM et sera livré avec Android 14 prêt à l’emploi. La carte mère est répertoriée comme « ananas » – la même que l’appareil Samsung Galaxy S24 qui se trouvait sur Geekbench. Cependant, les résultats sont différents en raison des différentes versions de la plateforme d’analyse comparative.

Qualcomm devrait introduire une nouvelle architecture pour ses puces phares : le processeur sera 1x Cortex-X4 + 5x Cortex-A720 + 2x Cortex-A520, tandis que le GPU devrait s’appeler Adreno 750 avec 10 Mo de cache L3, soit un 20. % d’augmentation par rapport au cache du produit phare actuel. Nous en saurons plus le 24 octobre, soit un mois avant la date habituelle à laquelle se déroule le Snapdragon Summit.

