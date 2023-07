nubia Red Magic 8S Pro pour examen

ZTE vient de devenir mondial avec le nubia Red Magic 8S Pro et le téléphone sera mis en vente le 27 juillet en Amérique du Nord, en Europe, au Royaume-Uni, à Singapour et au Mexique.

La principale différence entre le modèle destiné à la Chine et celui-ci est la charge – le nubia mondial Red Magic 8S Pro est livré avec un chargeur de 65 W, au lieu des 80 W pour le marché chinois. Il y a aussi une coque en plastique dur et un câble USB rouge.









Le modèle global est livré avec un chargeur 65W

Le nubia Red Magi 8S Pro reste fidèle au langage de conception carré et plat de la série. Il s’agit du modèle Platinum avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il existe également un Aurora avec les mêmes spécifications et un Midnight livré en version 12/256 Go.

Le téléphone a un design et une construction charmants. Les côtés sont en métal mat, tandis que le panneau arrière présente un motif circulaire en aluminium brossé, obtenu par micro-gravure 3D. C’est un look très propre et distingué qui est à la fois différent des récents efforts de nubia et de l’ensemble non-gaming-phone-esque. Nous dirions que le look est un bon changement de rythme.









Le panneau arrière brossé et les lumières RVB personnalisées

Pourtant, les fans de l’esthétique du téléphone de jeu dans son ensemble n’ont pas à s’inquiéter – le nubia Red Magic 8S Pro a les zones RVB robustes sur le panneau arrière, qui peuvent être personnalisées en 16,8 millions de couleurs et 4096 luminosité réglable, ainsi que le curseur Red Magic qui mettra le téléphone en mode jeu, et les déclencheurs d’épaule adaptables pour un jeu amélioré.

Ensuite, il y a les spécifications. Vous obtenez les 16 Go de RAM susmentionnés, qui peuvent être étendus de 8 Go supplémentaires à partir de la mémoire. Vous obtenez également un Snapdragon 8 Gen 2 plus cadencé avec une fréquence de pointe de 3,36 GHz. Il existe également une solution de refroidissement améliorée, que nubia appelle ICE 12. Le système a été repensé pour comporter une nouvelle structure de conduit, un gel de refroidissement et une plus grande plaque de refroidissement de chambre à vapeur de 2068 mm3 sur la batterie. De plus, il y a une couche de graphène sous l’écran.

En parlant d’écran, il s’agit d’un AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz avec une résolution de 1116 x 2480 pixels et une luminosité maximale de 1300 nits. Le taux d’échantillonnage tactile est stupéfiant de 960 Hz, mais ce n’est même pas la chose la plus impressionnante. Remarquez l’absence apparente d’une caméra selfie. Le nubia Red Magic 8S Pro est livré avec la dernière caméra sous-écran avec un système transparent à 7 couches pour masquer l’encoche disgracieuse.

Le nubia Red Magic 8S Pro sera en vente le 27 juillet et il y a un prix spécial pour les lève-tôt jusqu’au 2 août – 649 $/649 €/579 £, 909 SGD, 14 099 MXN pour le modèle 8/256 Go, 779 $/779 €/£ 689, SGD 1 089, MXN 17 199 pour le modèle Platinum 16/512 Go, et 779 $/€ 799/£709, SGD 1 119, MXN 17 699 pour le modèle Aurora 16/512 Go.