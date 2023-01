nubia Red Magic 8 Pro subit un test de durabilité

Le Red Magic 8 Pro de nubia est le dernier téléphone gaming de la marque et c’est le premier appareil à subir une JerryRigTout test de durabilité en 2023. Comme d’habitude, le test démarre avec un test de rayures d’écran qui montre les rayures d’écran protégées Gorilla Glass 5 à un niveau 6 sur l’échelle de dureté Mohs.

La lame métallique de l’hôte confirme que le cadre du téléphone et le bouton d’alimentation sont en aluminium. Les déclencheurs d’épaule capacitifs restent fonctionnels même après une rencontre rapprochée avec la lame. Le dos et les trois objectifs de la caméra sont tous protégés par du verre. Enfin, nous voyons que le test de pliage parvient à séparer la vitre arrière mais le téléphone reste en un seul morceau et ne se casse pas.

