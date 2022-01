nubia Red Magic 7 aura une version avec caméra UD

Le prochain Red Magic 7 de nubia a eu sa juste part de fuites au cours des deux dernières semaines, ainsi que de solides teasers du compte officiel Weibo de la société. Mais l’un de ces teasers d’il y a quelques jours nous a laissé perplexe et maintenant nous avons peut-être enfin la réponse.

Selon Station de discussion numérique, l’un des membres de la famille Red Magic 7 sera lancé avec une caméra sous-écran, ce qui en fera le premier smartphone de jeu de l’industrie doté d’une telle fonctionnalité. Et cela a du sens étant donné que ZTE a déjà sorti deux téléphones de ce type dans le passé et avoir une conception plein écran sur un smartphone de jeu est probablement plus avantageux que tout autre smartphone.

Le message Weibo passe également brièvement en revue certaines des spécifications et révèle que le ventilateur de refroidissement actif à l’intérieur du téléphone monte jusqu’à 20 000 tr/min, ce qui est exactement le même que les Red Magic 6 et 6s.

La source (en chinois)