nubia Red Magic 6 chargera de 0 à 50% en 5 minutes

nubia est sur le point de lancer la série de jeux Red Magic 6 le 4 mars. La gamme devrait avoir des options Pro et vanilla, et le premier a été taquiné et confirmé par la suite pour offrir des capacités de charge rapide de 120 W.

Aujourd’hui, le PDG de la marque, Ni Fei, a révélé que le Red Magic 6 Pro serait également livré avec le chargeur approprié dans la boîte et a expliqué qu’il permettrait au téléphone de se recharger de 0 à 50% en seulement 5 minutes.

M. Fei a expliqué que si certaines entreprises n’incluent pas du tout de chargeur ou mettent un adaptateur plus lent dans la boîte de vente au détail, ce ne sera pas le cas avec le Red Magic 6 Pro. La brique sera un chargeur GaN typique qui est plus petit, plus léger et plus efficace, avec un câble USB-C à côté.

Le cadre a également expliqué les précautions prises par son équipe pour que le téléphone ne surchauffe pas et n’endommage pas la batterie. Il existe une feuille de graphite qui facilite la charge rapide et un électrolyte qui utilise l’énergie cinétique pour redistribuer la charge plus rapidement à l’intérieur du combiné de jeu.

De plus, les concepteurs ont placé un boîtier renforcé pour la batterie, donc même en cas de dysfonctionnement, le reste des composants internes du téléphone resteront intacts.

