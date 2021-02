nubia Red Magic 6 arrive le 4 mars

Le fabricant chinois de téléphones Nubia taquine le Red Magic 6 depuis l’année dernière et aujourd’hui, le vice-président de la société, M. Ni Fei, a confirmé que Red Magic 6 serait dévoilé le 4 mars en Chine – le jour même où Realme lance la GT 5G. Cependant, l’événement de lancement de Realme commencera à 14 heures, heure de Chine, tandis que celui de Nubia commencera à 19 heures.

Dans son article sur Weibo, M. Fei a déclaré que le Red Magic 6 serait doté des quatre technologies les plus rapides (traduction automatique du chinois). L’affiche qu’il a partagée comprend également quatre icônes sous la voiture de course, qui représentent probablement un écran HRR, une charge rapide, une meilleure réponse tactile et un ventilateur de refroidissement pour des performances soutenues.

nubia a taquiné le mois dernier une charge de 120 W et une batterie de 4500 mAh, ce qui, nous avons appris plus tard, fera partie de la fiche technique de la variante Pro. On dit que le Red Magic 6 se charge jusqu’à 66W.

Le fabricant chinois de téléphones a également partagé une vidéo plus tôt ce mois-ci pour promouvoir les ventilateurs de refroidissement améliorés du Red Magic 6, mais n’est pas entré dans les détails.

Cela dit, nous sommes encore à environ deux semaines du dévoilement, donc plus d’informations sur la gamme Red Magic 6 devraient suivre dans les jours précédant l’annonce officielle.

